Reprodução Central Park registra mais de 10 cm de neve durante tempestade de inverno em Nova York

Uma forte tempestade de inverno atingiu o Nordeste dos Estados Unidos e provocou caos no transporte aéreo no fim de semana pós-Natal. A combinação de neve intensa e formação de gelo levou autoridades a decretarem estado de emergência em Nova York e Nova Jersey, além de impactar diretamente milhares de passageiros.

De acordo com dados do site de monitoramento FlightAware, mais de 14.400 voos domésticos foram cancelados ou sofreram atrasos. O maior impacto foi registrado na região de Nova York, com problemas nos aeroportos John F. Kennedy, LaGuardia e Newark Liberty, em Newark, cidade do estado de Nova Jersey.

Além dos voos internos, cerca de 2.100 voos internacionais com chegada ou partida previstas nos Estados Unidos também foram cancelados.



Serviços meteorológicos informaram que o volume de neve acumulado chegou a até 25 cm em áreas do estado de Nova York. O Central Park, um dos principais pontos turísticos da cidade, registrou mais de 10 cm de neve durante a madrugada de sábado, o maior volume desde 2022.

Companhias aéreas flexibilizam regras

Diante do agravamento do cenário, companhias como American Airlines, United Airlines e JetBlue anunciaram a isenção de taxas de remarcação para passageiros afetados pelas condições climáticas.

Além de Nova York e Nova Jersey, os estados da Pensilvânia e de Massachusetts também emitiram alertas de tempestade de inverno, com restrições temporárias à circulação de veículos comerciais em algumas vias, incluindo rodovias interestaduais.

Mesmo com a redução gradual da intensidade da neve, autoridades alertam que os reflexos da tempestade ainda impactam viagens aéreas e terrestres, especialmente por conta do alto fluxo típico do período de festas de fim de ano.