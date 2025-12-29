Reprodução/ Redes Sociais Homem é preso após atropelar esposa com caminhão

Um homem foi preso em flagrante em Orizona, no sul de Goiás, suspeito de atropelar e matar a própria esposa com um caminhão na tarde deste domingo (28). A vítima, identificada como Nayara Eloá Rocha Gomes, de 34 anos, morreu ainda no local. A informação é do site Mais Goiás.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Santa Luzia, após uma discussão entre o casal. Durante o desentendimento, o suspeito teria avançado com o caminhão contra a mulher, que estava em frente à residência onde moravam.



Após o atropelamento, o homem fugiu do local dirigindo o veículo. O caminhão foi localizado posteriormente abandonado às margens da GO-219, rodovia que liga Orizona ao distrito de Egerineu Teixeira. No local, moradores revoltados atearam fogo no veículo.



Equipes da Polícia Militar, com apoio do Serviço de Inteligência do 9º Comando Regional, iniciaram buscas em uma área de mata nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito, que foi detido e encaminhado às autoridades competentes.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte da vítima. A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha na apuração das circunstâncias do crime, além da coleta de provas periciais.

O ﻿Portal iG ﻿entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás (PCGO) para mais informações acerca do caso, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.