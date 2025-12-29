MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Silvinei Vasques chega ao aeroporto de Brasília, após prisão no Paraguai

A polícia do Paraguai encontrou, na madrugada desta segunda-feira (29), na rodoviária de Cidade do Leste, cidade na fronteira do Brasil com o Paraguai, a tornozeleira eletrônica que era utilizada por Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), condenado pela trama golpista, preso na última sexta-feira (26), naquele país.

O dispositivo, identificado após cooperação com autoridades brasileiras, foi localizado por policiais da 3ª Delegacia do bairro Obrero.



Homologada pela Anatel e registrada em nome de uma empresa brasileira de tecnologia, o equipamento foi encaminhada às autoridades competentes para os procedimentos legais.



Silvinei Vasques foi preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, capital do Paraguai, ao tentar embarcar em um voo com destino a El Salvador.

Ele foi transferido na manhã de sábado (27) de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Brasília.

Vasques está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, nas dependências do 19° Batalhão da Polícia Militar, ala chamada de Papudinha, onde o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também está custodiado.

Núcleo 2

O ex-diretor da PRF foi condenado no julgamento do dia 16 de dezembro do núcleo 2 da trama golpista, no Supremo Tribunal Federal (STF), a 24 anos e seis meses de prisão.



Na madrugada do dia 25, alertas foram disparados após a Polícia Federal (PF) identificar falta de sinal GPS na tornozeleira eletrônica.



Uma equipe da PF foi ao endereço de Vasques, e não o encontrou. O ministro do STF, Alexandre de Morae s foi avisado e decretou a prisão preventiva.



As autoridades no Paraguai foram acionadas e ele foi preso no aeroporto de Assunção com documentos falsificados. O ex-diretor-geral da PRF teria saído de Santa Catarina e ido de carro até a capital paraguaia, onde embarcaria para El Salvador.





Vasques é o terceiro condenado na trama golpista a tentar fuga.



O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso no dia 22 de novembro, após tentar romper a tornozeleira eletrônica que usava durante a prisão domiciliar.



Já o então deputado federal Alexandre Ramagem, que teve mandato cassado, conseguiu viajar aos Estados Unidos e é considerado como foragido pela Justiça. Ele não fazia uso da tornozeleira.



