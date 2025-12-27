Reprodução: Redes Sociais Jair Bolsonaro e Filipe Martins





A defesa de Filipe Martins afirmou neste sábado (27) que agentes da Polícia Federal estão na residência do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Ponta Grossa, no Paraná. Segundoo advogado Jeffrey Chiquini, os policiais cumprem uma ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Filipe Martins mais uma vez está sendo preso de forma abusiva, com base em uma decisão monocrática que não atende os critérios mínimos do direito penal. Após ter sido preso por uma viagem que nunca fez e obrigado a cumprir cautelares extremamente gravosas em razão dessa…— Jeffrey Chiquini (@JeffreyChiquini) December 27, 2025

De acordo com a defesa, a decisão teria determinado a prisão domiciliar de Filipe Martins. Em publicação nas redes sociais, Chiquini classificou a medida como “absurda” e informou que a defesa pretende recorrer da decisão judicial.

Filipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão pela Primeira Turma do STF, em julgamento realizado no último dia 16 de dezembro, por tentativa de golpe de Estado. Ele integrava a equipe de assessores próximos ao então presidente Jair Bolsonaro.

A movimentação da Polícia Federal ocorre um dia após a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, no Paraguai. Vasques foi detido enquanto tentava fugir para El Salvador utilizando documentos falsos, segundo as autoridades. Assim como Filipe Martins, ele é apontado como integrante do chamado “núcleo 2” da trama golpista.

Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), esse núcleo era responsável por coordenar e executar ações estratégicas da organização criminosa que tentou romper a ordem democrática no país. Entre as atribuições do grupo estariam o uso de forças policiais para sustentar Jair Bolsonaro no poder, o monitoramento de autoridades públicas, a articulação com lideranças envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023 e a elaboração da chamada “minuta do golpe”, documento que previa a adoção de medidas de exceção no Brasil.

