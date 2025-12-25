Reprodução/redes sociais Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) leu na manhã desta quinta-feira (25) uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro antes da cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal bilateral. No texto, o pai confirma a indicação do filho como candidato do PL para Presidência em 2026 (Veja a íntegra abaixo).

Segundo o senador, o texto foi redigido no dia 23 de dezembro, mas o ex-mandatário pediu que a divulgação ocorresse apenas no dia do procedimento.

De acordo com nota divulgada pela equipe médica, a cirurgia está prevista para começar às 9h desta quinta-feira, no Hospital DF Star, em Brasília, com duração estimada de quatro horas e sob anestesia geral. O comunicado é assinado pelos médicos Cláudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado e Alisson B. Barcelos Borges.

Ainda conforme os profissionais de saúde, Jair Bolsonaro realizou exames pré-operatórios na quarta-feira (24), incluindo avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, e foi considerado apto para o procedimento.

Na manhã do dia 24, o ex-presidente deixou a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, e foi conduzido ao hospital para internação. A saída foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na terça-feira (23).

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação relacionada à trama golpista. A autorização judicial permitiu o deslocamento para a unidade de saúde exclusivamente para a realização da cirurgia.

Eis o que diz a carta:

“Ao longo da minha vida, enfrentei duras batalhas, pagando um preço alto na minha saúde e na minha família para defender aquilo que acredito ser o melhor para o Brasil.

“Diante de um cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, decidi indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

“Entrego, assim, o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, à missão de resgatar o nosso país. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

“É a continuidade de um caminho de prosperidade que iniciei muito antes de ser presidente da República. Acredito que o Brasil precisa retomar a responsabilidade de ser conduzido com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

“Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.

“Brasília, 25 de dezembro de 2025.

Jair Messias Bolsonaro”