Michelle Bolsonaro (PL) fez um pronunciamento de Natal na noite de quarta-feira (24), às 20h30, no mesmo horário da mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O discurso pede orações a Jair Bolsonaro, internado no mesmo dia para realização de nova cirurgia.

A fala foi divulgada pelas redes do PL Mulher e teve tom religioso sobre o Natal e referência aos revés enfrentados pelo ex-presidente, o que segundo ela constitui um cenário adverso no país.

Na parte final do discurso, a ex-primeira dama convoca apoiadores a permanecerem firmes. “Não se deixem abater pelas maldades. Perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas”, afirmou.

Mensagem religiosa e política



Michelle inicia a mensagem falando sobre o período natalino. “Viver o Natal é ter consciência de que nossa vida é feita de recomeços, de novos nascimentos”, disse. A ex-primeira dama ainda fala em “uma oportunidade para que também nós possamos renascer e renovar os nossos sonhos, a nossa esperança e a nossa alegria”.

Ao longo do discurso de 5 minutos, a ex-primeira-dama mencionou momentos de provação e dificuldades enfrentadas por famílias brasileiras, associando essas experiências à narrativa bíblica. “É justamente nesses momentos de provação que devemos nos lembrar de que o nosso Salvador nasceu enfrentando grandes dificuldades”, declarou.

Michelle também afirma que 2025 foi “um ano muito difícil para todos nós” e defendeu que as dificuldades enfrentadas serviriam para fortalecer a população. “Precisamos crer que todas as dificuldades que enfrentamos e ainda vamos enfrentar estão nos fazendo mais fortes a cada dia”, disse.

Michelle encerrou desejando um Natal abençoado às famílias, mencionou orações pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e concluiu com uma saudação religiosa. “As trevas jamais impedirão a nossa luz de brilhar”, disse, ao final da mensagem.

Cirurgia de Bolsonaro

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será realizada na manhã desta quinta-feira (25), com duração estimada de quatro horas, segundo os médicos responsáveis pelo procedimento.

Bolsonaro será operado a partir das 09h no Hospital DF Star, em Brasília, para a retirada de uma hérnia inguinal bilateral, sob anestesia geral.

De acordo com nota, o ex-presidente passou por exames pré-operatórios nesta quarta-feira (24), incluindo avaliação cardiológica e análise de risco cirúrgico, sendo considerado apto para a cirurgia.

Bolsonaro deixou a Superintendência da Polícia Federal em Brasília na manhã de quarta-feira (24) para ser internado no hospital.





Durante a internação, o ex-presidente permanece sob vigilância da Polícia Federal (PF), com monitoramento 24 horas e a presença de agentes na porta do quarto, conforme determinação judicial.

