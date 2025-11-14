Divulgação/FAB O avião KC-390 Millennium reabastecendo jatos da FAB em pleno voo

A Força Aérea Brasileira (FAB) consolidou um marco histórico ao ampliar a capacidade de reabastecimento do seu jato F-39 Gripen em pleno voo. Com o suporte do avião KC-390 Millennium, o Gripen pode, com apenas um reabastecimento, alcançar em poucas horas qualquer ponto do território brasileiro.

A capacidade inclui regiões fronteiriças distantes, a cerca de três mil quilômetros de Anápolis, em Goiás, onde se localiza a Base Aérea de Anápolis (BAAN), sede dos jatos Gripens.

"Essa capacidade de responder prontamente a qualquer ameaça que cruze as fronteiras do Brasil assegura o cumprimento da missão da FAB de manter a soberania do espaço aéreo nacional", destaca a FAB.

Ampliação da capacidade operacional

Divulgação/FAB O jato F-39 Gripen, da FAB





A FAB informou, através de nota, que concluiu com sucesso uma série de testes de voo coordenada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) em parceria com a Embraer e a Saab, chamada de "Operação Samaúma".

Os ensaios foram feitos em outubro e novembro, na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), e tiveram como objetivo certificar o reabastecimento em voo entre o caça F-39 Gripen e o avião de transporte KC-390 Millennium, garantindo a ampliação da capacidade de operar com segurança.

Segundo a Força Aérea, a certificação consolida a autonomia da tecnologia brasileira como uma das capacidades mais estratégicas da aviação de combate moderna.

Como funciona o reabastecimento em voo?

Além da segurança, a certificação garante a confiança do reabastecimento no ar conforme as normas internacionais de aviação, minimizando o risco de falhas.

A FAB explica que, no caso do reabastecimento em voo que envolve duas aeronaves — a que fornece o combustível (tanker) e a que recebe (receiver) —, a certificação é ainda mais rigorosa.

A operação exige que os dois aviões voem muito próximos, em velocidades ajustadas, enquanto ocorre a transferência de combustível sob pressão. Para dar certo, é necessária total integração entre os sistemas das aeronaves, controles de voo automáticos, sensores de posição, válvulas de segurança e procedimentos de emergência.

Novas possibilidades

Também foram testados outros cenários em que o reabastecimento pode ampliar a capacidade dos jatos da FAB. Um exemplo divulgado foi durante as chamadas operações de Patrulha Aérea de Combate, onde o reabastecimento em voo permite que os caças Gripen permaneçam por muito mais tempo sobre uma área, fazendo vários reabastecimentos no KC-390 que fica em posição mais recuada.





Segundo a FAB, essa tática é essencial em diferentes cenários, inclusive nas Missões Aéreas Compostas (COMAO), em que o jato protege outras aeronaves que atuam ao mesmo tempo em tarefas próximas, como reconhecimento, ataque ao solo, lançamento de paraquedistas ou infiltração de tropas.

Na Operação Samaúma, foram testadas diversas configurações de reabastecimento, incluindo o Gripen carregando mísseis, bombas e tanques externos. Cada tipo de missão foi avaliado em diferentes altitudes e velocidades para analisar o comportamento da aeronave e a estabilidade dos sistemas.