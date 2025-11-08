Divulgação/FAB - imagem ilustrativa Equipes de resgate da FAB e dos Bombeiros encontraram os destroços do avião

A Força Aérea Brasileira (FAB) localizou os destroços de uma aeronave que caiu e desapareceu no interior do Amazonas, em 31 de outubro. A confirmação foi feita nesta sexta-feira (07), segundo o portal Em Tempo.

O avião havia decolado de Tefé, município que fica no interior amazonense, destino a Atalaia do Norte, também no Amazonas. Os corpos do piloto e do copiloto foram resgatados e encaminhados ao aeroporto internacional de Tabatinga. Eles devem passar por reconhecimento em um hospital local.

Desaparecimento

A aeronave de pequeno porte perdeu contato com a torre de controle logo depois de deixar o aeroporto de Tefé. O desaparecimento foi comunicado oficialmente no dia 4 de novembro, dia em que começaram as buscas.





A nota enviada pela FAB ao g1 na sexta informou que um helicóptero H-60, do Exército Brasileiro, juntamente com a equipe de resgate da FAB, estavam no local para a remoção dos corpos. O Portal iG tenta contato com as Forças Aéreas para atualizações.

A localização exata de onde o avião caiu e as causas do acidente ainda não foram divulgadas. O modelo da aeronave também não foi informada. O iG também busca novas informações com o Corpo debombeiros do Amazonas. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.