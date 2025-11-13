O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou, na noite desta quarta-feira (13) que explosões foram registradas em um endereço localizado no cruzamento das Avenida Celso Garcia e Avenida Salim Farah Maluf, importantes vias da Zona Leste da capital paulista.
A explosão deixou dois feridos. Um foi socorrido pelo SAMU e outro recusou atendimento, segundo os bombeiros.
Os bombeiros relataram que as explosões ocorreram em uma residência com fogos de artifício . Há muita fumaça no local.
Moradores da região relataram através das redes sociais que ouviram o som das explosões. Uma internauta afirmou que teve os vidros de seu apartamento danificados.
Oito viaturas estão no local. Várias residências e veículos foram danificados.
*Reportagem em atualização