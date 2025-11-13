Explosão é registrada em importante via do Tatuapé
Explosão é registrada em importante via do Tatuapé

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou, na noite desta quarta-feira (13) que explosões foram registradas em um endereço localizado no cruzamento das  Avenida Celso Garcia e Avenida Salim Farah Maluf,  importantes vias da Zona Leste da capital paulista.

A explosão deixou dois feridos. Um foi socorrido pelo SAMU e outro recusou atendimento, segundo os bombeiros.



Os bombeiros relataram que as explosões ocorreram em uma residência com fogos de artifício . Há muita fumaça no local.

Moradores da região relataram através das redes sociais que ouviram o som das explosões. Uma internauta afirmou que teve os vidros de seu apartamento danificados.

Oito viaturas estão no local. Várias residências e veículos foram danificados. 

*Reportagem em atualização

