Divulgação/FAB Novo Caça da FAB foi transportado de navio





A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu a décima aeronave F-39 Gripen nesta quinta-feira (12), após desembarque em Navegantes, Santa Catarina. O reforço da frota nacional precisou de uma operação especial de transporte, com alterações no trânsito.

A aeronave é um caça supersônico de primeira linha, que será usado para cumprir missões de defesa aérea, ataque ao solo e reconhecimento. Reconhecido pela eficiência, baixo custo operacional, alta disponibilidade e tecnologia de ponta, o caça representa um avanço significativo em qualidade e inovação para a FAB.



Operação especial de transporte

O F-39 Gripen foi retirado da embarcação em uma operação meticulosa, que envolveu diferentes organizações e especialidades da Força Aérea. Seu transporte levou 20 dias, após embarque em Norrköping , na Suécia.

O caça atravessou o Oceano Atlântico a bordo do navio holandês Fagelgracht , que atracou no Litoral Catarinense por volta das 16h. Depois de retirado do navio, o caça ainda percorreu, por via terrestre, os cerca de dois quilômetros que separam o cais do porto e o Aeroporto de Navegantes.

O deslocamento contou com o envolvimento de militares de diversas organizações da FAB, além da Portonave, Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), Guarda Municipal de Navegantes e Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC).

A operação também teve a participação do Grupo CCR, da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), da Prefeitura Municipal de Navegantes, da Fundação Municipal de Vigilância e Trânsito (NAVETRAN), da Associação Bombeiros Voluntários de Navegantes e da Receita Federal.

A FAB informou que o F-39 Gripen vai passar por procedimentos técnicos nos próximos dias, como instalação de assento ejetável e de kit de sobrevivência, abastecimento e preparo de acionamento em solo.

Depois, a aeronave vai decolar com destino à Base Aérea de Anápolis, em Goiás, onde será incorporada à frota do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) - Esquadrão Jaguar.





F-39 Gripen

O caça supersônico F-39 Gripen possui tecnologias de ponta, incluindo os mais modernos sistemas, sensores e armas para a operação em ambientes hostis e em cenários de combate complexos.

A aeronave tem 8,6 metros de largura, 4,5 metros de altura e 14 metros de comprimento. É capaz de atingir 2,4 mil km/h, equivalente a duas vezes a velocidade do som, e pode voar acima de 16 mil metros de altitude.

