Reprodução/Departamento de Guerra dos EUA Secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (13) uma operação militar chamada "Lança do Sul", que, segundo o secretário de Guerra Pete Hegseth, enfrentará o que ele chamou de “narcoterroristas” na região do Caribe e da América Latina.

A divulgação foi feita por Hegseth em um post na rede social X, enquanto cresce a presença de navios e aviões de guerra estadunidenses próximos à costa da Venezuela, aumentando a tensão entre os presidentes Donald Trump e Nicolás Maduro.

“Hoje, estou anunciando a Operação Lança do Sul”, escreveu o secretário. Ele declarou que a ação é “liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e o Comando Militar do Sul” e acrescentou que a missão “defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo”. Ainda segundo ele, “o hemisfério Ocidental é a vizinhança da América – e nós o protegeremos”.

Anúncio do Comando Sul

Segundo comunicado do Comando Naval do Sul dos EUA, de janeiro, a operação anunciada por Hegseth é citada em desenvolvimento ainda no início do ano com on objetivo de ampliar o monitoramento do tráfico ilícito no mar usando sistemas robóticos e autônomos.





Na nota, o comandante Foster Edwards, indicou que entre os equipamentos previstos estão embarcações robóticas de longo alcance, barcos robóticos de interceptação e aeronaves robóticas de decolagem vertical, todos integrados a navios da Guarda Costeira e centros de operações.

*Reportagem em atualização.