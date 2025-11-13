Divulgação Via Dutra, em Aparecida

Trecho da Via Dutra, em Aparecida (SP), será interditada nos dias 15 e 16 de novembro, a partir das 7h. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as interdições afetam o acesso à cidade no Km 71, nos sentidos norte e sul, e foram necessárias devido ao movimento intenso neste final de semana.

Segundo orientações da PRF, o acesso de veículos ao município de Aparecida, para quem trafega no sentido Rio de Janeiro o acesso será exclusivamente pela saída do Km 75.

Já para quem se direciona para São Paulo, deve-se usar a saída Km 67, em Guaratinguetá, e Km 74, em Aparecida. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a medida pode sofrer alteração "em razão das condições climáticas e andamento das atividades" no local.



















