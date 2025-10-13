Reprodução Avião caiu em cima de casa

Na manhã desta segunda-feira (13), um avião monomotor de pequeno porte caiu sobre uma residência no Setor Santos Dumont, em Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o monomotor Seamax M-22 está vazando combustível, o que gera risco potencial de explosão.

Populares registraram vídeos do acidente mostrando a aeronave sobre a casa, com parte do telhado e vigas destruídas.

O piloto, homem de aproximadamente 60 anos, estava consciente e sofreu apenas escoriações. Ele foi atendido no local pelos bombeiros.

A aeronave é um monomotor anfíbio experimental, fabricado em 2008, com matrícula PU-DNA. Possui capacidade para dois ocupantes e é autorizada apenas para voos diurnos sob regras visuais.

O peso máximo de decolagem é de 600 kg, e o avião não pode ser usado para transporte comercial. O registro de aeronavegabilidade está em situação normal.

O Corpo de Bombeiros isolou a área para conter o risco de incêndio ou explosão decorrente do vazamento de combustível.

Testemunhas confirmaram que a aeronave permaneceu sobre a casa, exigindo atenção redobrada das equipes de emergência.





Posição da FAB

A FAB (Força Aérea Brasileira), por meio do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), informou ao Portal iG que o SERIPA VI (Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para conduzir a Ação Inicial da ocorrência.

Técnicos coletam dados, preservam elementos da aeronave e analisam os danos à estrutura residencial.

O CENIPA esclareceu que a investigação tem como objetivo prevenir acidentes aeronáuticos, identificando fatores contribuintes, sem atribuir culpa ou responsabilidade civil ou criminal.

O relatório final será publicado no Painel SIPAER, disponível no site do Centro de Investigação.

A conclusão da apuração depende da complexidade do caso e do levantamento de todas as informações necessárias. Até o momento, não há registro de vítimas fatais, e o piloto foi retirado da área de risco.