Divulgação Foguete HAMBITNano

A integração das cargas úteis no foguete HANBIT-Nano, da sul-coreana Innospace, começou na segunda-feira (11) no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), marcando uma etapa decisiva da Operação Spaceward. A missão, que levará cinco satélites e três experimentos desenvolvidos por instituições nacionais e estrangeiras, representa um avanço do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais e reforça o compromisso da Força Aérea Brasileira com a segurança e a confiabilidade das operações.

HANBIT-Nano

O foguete possui 1,4 metro de diâmetro, 21,8 metros de altura e foi projetado para transportar até 90 quilos de carga útil em órbita de 500 quilômetros. Ele integra uma nova geração de lançadores de porte, voltados para missões mais ágeis, econômicas e de alta confiabilidade.

Entre as principais características, destacam-se o perfil econômico, a segurança garantida pela tecnologia híbrida e o Sistema de Terminação de Voo (FTS), validado em testes integrados com o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), capaz de interromper imediatamente o voo em caso de anomalias.

O veículo conta com um primeiro estágio movido por um motor híbrido de 25 toneladas de empuxo, que utiliza combustível sólido à base de parafina e oxidante líquido, combinação que assegura simplicidade estrutural, baixo custo operacional e elevada confiabilidade. Já o segundo estágio pode ser configurado com dois tipos de motores, conforme a missão: o HyPER, híbrido de alto desempenho, ou o LiMER, movido a metano líquido com bomba elétrica.

O desenvolvimento do foguete envolveu 247 profissionais, incluindo 102 engenheiros dedicados à Pesquisa e Desenvolvimento, organizados em quatro áreas principais: propulsão, motor a metano, sistemas de bomba elétrica e controle e aviônicas.

Operação Spaceward

O lançamento está confirmado para o dia 22 de novembro, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. A operação representa o primeiro lançamento comercial realizado em território brasileiro, será conduzido pela Força Aérea Brasileira (FAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (EAB).

Divulgação Spaceward 2025

O diretor do CLA, Coronel Aviador Clóvis Martins de Souza, a operação tem relevância por inserir o Brasil no cenário internacional de lançamentos, além de gerar renda, emprego e, principalmente, investimento no segmento espacial, melhorando o Programa Espacial Brasileiro.

“A gente tem uma infraestrutura de radares, antenas de telemedidas, prédios de preparação, tudo voltado para isso, totalmente pronto para ser utilizado por essa empresa e para os nossos lançamentos nacionais também, se for necessário”, explica o Coronel Aviador.

O principal indicador de sucesso da missão é a inserção segura das cargas úteis no espaço. Com a consolidação desse marco, a expectativa é que novos lançamentos sejam realizados a partir do CLA, ampliando tanto o uso da infraestrutura quanto da expertise disponibilizada pela FAB.