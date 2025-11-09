Ari Dias/AEN Efeitos do ciclone causaram tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR)

O ciclone extratropical que provocou ventos acima de 100 km/h, chuva intensa, tempestades e ao menos quatro tornados nos três estados do Sul já se afastou do continente. De acordo com os meteorologistas da Metsul, a previsão é de que o tempo comece a melhorar na região neste domingo (09).

O ar mais seco e frio, associado a um sistema de alta pressão, passa a predominar nos três estados do Sul, garantindo um domingo de tempo firme e temperaturas agradáveis na maior parte da região.

Alertas

Com o afastamento do ciclone, o Sul do país não tem alertas de fenômenos intensos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os impactos do fenômeno ainda atuam sobre a costa do Espírito Santo e da Bahia, que estão sob alerta laranja de perigo para ventos costeiros.

A região que inclui o norte de Minas, extremo oeste baiano e leste de Goiás também está com alerta de perigo para tempestades, e podem registrar chuva de até 100 mm por dia, com ventos de 100 km/h.

Tempo no Sul e Sudeste

Temperaturas ficam amenas no Sul do Brasil





No Rio Grande do Sul, o sol aparece entre nuvens, especialmente no Litoral Norte, onde ainda há chance de chuva fraca e isolada. Apesar do frio na parte da manhã, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia. Os ventos tendem a ser de fracos a moderados, aponta a Metsul.

Em Santa Catarina e no Paraná, o domingo também será de sol entre nuvens e tempo firme na maior parte das cidades. Nas áreas próximas ao litoral a nebulosidade será maior, com possibilidade de garoa ou chuva passageira.

A frente fria continua avançando pelo continente e deve alcançar o Espírito Santo, além das regiões norte de Minas Gerais e Goiás. Ao decorrer do dia, os impactos do ciclone se afastam cada vez mais do Sudeste.

Os efeitos do ciclone causaram o tornado de categoria EF3, que devastou cerca de 90% do município de Rio Bonito do Itaguaí, no Centro-Sul do Paraná. Construções ficaram destruídas e destelhadas, causando a morte de seis pessoas e deixando 750 feridos.





Próximos dias

Na segunda-feira (10), o cenário se mantém estável no sul, aponta a Metsul. O sol será predominante, com madrugadas frias e tardes com temperaturas agradáveis.

A partir de quarta-feira (12), há previsão de retorno da chuva na região Sul, mas de forma irregular e com baixos volumes. O risco de temporais ou tempo severo será muito baixo.