Divulgação/Corpo de Bombeiros Paraná Tornado devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR)

O intenso temporal com vendaval que atingiu o município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, entre a sexta-feira (07) e este sábado (08) foi classificado como um tornado de categoria entre EF2 e EF3 por uma análise preliminar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Segundo o órgão, o fenômeno foi capaz de produzir ventos que superaram os 250 km/h. Cerca de 90% do município foi afetado, com danos a residências e prédios públicos. Até o momento, foram confirmadas seis mortes e cerca de 750 feridos.

Classificação de um tornado

O nível de intensidade de um tornado é medido a partir da chamada escala Fujita aprimorada, que vai do EF0 ao EF5. A primeira classificação seria de efeito leves e poucos danos, enquanto a maior teria capacidade de derrubar edifícios.

O principal medidor é o nível de estragos causados pelo tornado. Para o Simepar, o fenômeno que atingiu Rio Bonito do Iguaçu foi entre EF2 e EF3, com ventos iniciais de 180 km/h mas que chegaram a ultrapassar os 250 km/h.

Esta primeira avaliação foi feita com base nas imagens de radar e nos vídeos divulgados nas mídias sociais que mostram parte da dimensão dos estragos, principalmente em edificações. O Simepar explica que a confirmação da intensidade só é feita após análise de imagens de satélite ambiental e de imagens aéreas com drones, por exemplo.

Os municípios de Dois Vizinhos, Guarapuava, Candói e Londrina registraram fortes rajadas de vento, com velocidades de 82,4 km/h, 52,9 km/h no distrito de Entre Rios, 73,1 km/h e 92,6 km/h, respectivamente. Em outras áreas do estado, os temporais também vieram acompanhados de ventos intensos, muitos raios e chuva forte.

Categoria 3

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) foi até o município na manhã deste sábado. Ele informou que articula com o governo federal o envio de equipes e apoio à reconstrução.

"Tivemos um tornado de nível 3, algo que há décadas não acontecia no Paraná. Já acionamos todas as forças de segurança, bombeiros, Defesa Civil e equipes de saúde, que atenderam mais de 450 pessoas apenas em Laranjeiras do Sul", destacou o governador.





O executivo decretou estado de calamidade pública na região para facilitar o atendimento às famílias e a recuperação das estruturas.

“O Paraná é um estado forte e solidário. Vamos reconstruir Rio Bonito do Iguaçu o mais rápido possível, com o apoio das nossas equipes e da população, que tem mostrado uma força enorme", afirmou.

Equipes da Defesa Civil estadual e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná atuam na região no resgate de vítimas e na avaliação dos danos.