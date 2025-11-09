Ari Dias/AEN Rio Bonito do Iguaçu teve 90% da área urbana afetada pelo tornado

O governo do Paraná propôs um auxílio de até R$ 50 mil para famílias das cidades mais atingidas pelo tornado da última sexta-feira (07), como Rio Bonito do Iguaçu. O projeto de lei, que altera a lei do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), foi encaminhado neste sábado (08), em regime de urgência, à Assembleia Legislativa do Paraná.

A ideia é permitir que a lei sobre o Fecap repasse diretamente os recursos financeiros às famílias, sem precisar passar pelos municípios, como é feito atualmente. A Assembleia vai realizar duas sessões extraordinárias neste domingo (09) para analisar o projeto.

Desastres causados pelo tornado

Um tornado que atingiu categoria EF3, de ventos superiores a 250 km/h, atingiu o município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu entre sexta e sábado (08), impactando cerca de 90% da área urbana. Dos cerca de 14 mil moradores, mais de 11 mil foram afetados.





Diversos imóveis, entre residências, comércios e prédios públicos tiveram destelhamentos, enquanto ruas ficaram bloqueadas e equipes de resgate com mais de 50 bombeiros atuaram na busca por vítimas. O fenômeno também provocou colapsos estruturais, danos à malha viária e interrupções no fornecimento de energia elétrica, deixando parte da população no escuro.

Foram registradas seis mortes e 750 feridos na região. Entre as vítimas fatais está uma adolescente de 14 anos. Foi decretado estado de calamidade pública no município.





O governo do Estado autorizou a liberação imediata de recursos para os municípios atingidos, que serão aplicados em obras emergenciais de reconstrução de estradas, pontes, escolas, creches e unidades de saúde que foram destruídas. O governo federal anunciou que iria enviar ajuda humanitária aos desabrigados e desalojados, que passam de mil.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou luto oficial de três dias em memória às vítimas do tornado.

A Polícia Científica do Paraná confirmou neste sábado (8) a identificação oficial das seis vítimas do tornado que atingiu o estado. São eles: José Neri Geremias, de 53 anos, morador de Guarapuava; José Gieteski, 83 anos; Adriane Maria de Moura, 47 anos; Claudino Paulino Risse, 57 anos; Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos; e Júlia Kwapis, 14 anos, todos moradores de Rio Bonito do Iguaçu.