Reprodução Casas ficaram destruídas em Rio Bonito do Iguaçu (PR)

Um forte tornado com chuvas e ventos intensos devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná no fim da tarde desta sexta-feira (07). O Corpo de Bombeiros do estado confirmou seis mortes, incluindo uma adolescente de 14 anos, e 432 feridos.

Segundo a Defesa Civil, mais de 50% da cidade foi afetada pelo fenômeno que destelhou casas, derrubou postes e árvores e fechou ruas. A prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu instalou pontos de arrecadação para doações de cobertores, colchões, alimentos não perecíveis e água potável para ajudar as famílias atingidas.





Grandes impactos

Após a passagem do tornado, equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Saúde se deslocaram ao município catarinense para auxiliar nos resgates.

As autoridades constataram que houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária também foi comprometida e a rede elétrica foi danificada.

Além dos mortos e feridos, são 28 pessoas desabrigadas até o momento e mais de mil desalojados. O número de afetados passa de 10 mil.

O Corpo de Bombeiros do Paraná informou na manhã deste sábado (08) que segue em operações de busca e salvamento nos locais mais impactados, como em estruturas mais colapsadas.

Em informação obtida pelo iG, a última atualização indica que todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico. Dos 432 feridos, nove estão em estado grave, com algumas precisando passar por cirurgia.

Dos óbitos, cinco foram em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava, cidade vizinha. Há informações de um desaparecido, mas os bombeiros acredita que o número deve aumentar.

Em Rio Bonito do Iguaçu, as vítimas fatais foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 47 e 14 anos, informaram os bombeiros. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos.



Equipes mobilizadas

Ao todo são 25 bombeiros militares atuando no local e outros 39 em deslocamento até o município. Policiais militares, voluntários, equipes da Defesa Civil, funcionários da prefeitura e dezenas de equipes de saúde estão ajudando em todos os atendimentos.

O policiamento na cidade foi reforçado e há um posto de comando em posto de combustível, inclusive com heliponto estabelecido em um campo de futebol da cidade.

Arrecadação de mantimentos

A prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu publicou nas redes sociais que estão arrecadando cobertores, colchões, alimentos não perecíveis e água potável para ajudar as famílias atingidas.





A Defesa Civil já enviou para a cidade 2600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 220 kit higiene, 104 kit higiene e 54 bobinas de lona. Há previsão de novos envios de mais 340 colchões, 300 cestas básicas, 50 kit higiene, 100 kit limpeza e 150 kit dormitório.

Por volta das 6h10 deste sábado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o secretário de Segurança Pública e o coordenador da Defesa Civil do estado estavam e deslocando até o município.

Outros municípios afetados

Os impactos causados pela passagem do tornado também afetou outras cidades na região. De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas ficaram desalojadas em Quedas do Iguaçu após o destelhamento de um posto de saúde e alagamentos em diferentes pontos do município.





Em Espigão Alto do Iguaçu, parte da estrutura da prefeitura foi destelhada. Três Barras enfrenta interrupção no fornecimento de energia elétrica, enquanto em Guaraniaçu três casas foram atingidas.

Em Foz do Iguaçu, duas residências tiveram os telhados severamente danificados e cerca de dez moradores precisaram de lonas. A cidade também registrou cerca de 15 quedas de árvores e galhos, além de rompimentos de cabos e danos a postes da rede elétrica.

*Reportagem em atualização