Julia Kwapis, de 14 anos, morreu após ser atingida por destroços durante a passagem de um tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, nessa sexta-feira (07).A adolescente estava na casa de uma amiga quando o fenômeno começou. Gravemente ferida, ela foi socorrida e levada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, Paraná, cidade localizada a 18 quilômetros de distância, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Científica do Paraná identificou também as outras cinco vítimas. São elas:Jose Neri Geremias, 53 anos
Jose Gieteski, 83 anos
Adriane Maria de Moura, 47 anos
Claudino Paulino Risse, 57 anos
Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anosAs equipes continuam em operações de busca e auxiliando na coordenação para o reestabelecimento da água e luz, além da distribuição de alimentos e água.Com a mobilização de hospitais de diferentes cidades, 750 pessoas que ficaram feridas já foram atendidas até o início da tarde deste sábado (8). Além de unidades de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado.O tornado, classificado como EF3, trouxe ventos de até 250 km/h, acompanhados de chuva intensa e granizo, que provocaram destelhamentos, colapsos estruturais em residências, comércios e prédios públicos, além de interrupções na rede elétrica e bloqueios de ruas. A Defesa Civil enviou 2.600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 220 kits de higiene e 54 bobinas de lona, com novos envios planejados.
O tornado também impactou outros municípios da região, como Quedas do Iguaçu, Paraná, Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, Três Barras, Paraná, Guaraniaçu, Paraná, e Foz do Iguaçu, Paraná, provocando destelhamentos, alagamentos, quedas de árvores e danos na rede elétrica.