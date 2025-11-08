



Reprodução / Redes Sociais Julia Kwapis estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelos ventos fortes.





Julia Kwapis, de 14 anos, morreu após ser atingida por destroços durante a passagem de um tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná, nessa sexta-feira (07).

A adolescente estava na casa de uma amiga quando o fenômeno começou. Gravemente ferida, ela foi socorrida e levada ao, cidade localizada a 18 quilômetros de distância, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Científica do Paraná identificou também as outras cinco vítimas. São elas:

Jose Neri Geremias, 53 anosJose Gieteski, 83 anosAdriane Maria de Moura, 47 anosClaudino Paulino Risse, 57 anosJurandir Nogueira Ferreira, 49 anos

As equipes continuam em operações de busca e auxiliando na coordenação para o reestabelecimento da água e luz, além da distribuição de alimentos e água.

Com a mobilização de hospitais de diferentes cidades, 750 pessoas que ficaram feridas já foram atendidas até o início da tarde deste sábado (8). Além de unidades de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado.

, classificado como, trouxe ventos de atéacompanhados de chuva intensa e granizo, que provocaram destelhamentos, colapsos estruturais em residências, comércios e prédios públicos, além de interrupções na rede elétrica e bloqueios de ruas.

A Defesa Civil enviou 2.600 telhas, 900 cestas básicas, 225 colchões, 220 kits de higiene e 54 bobinas de lona, com novos envios planejados.

O tornado também impactou outros municípios da região, como Quedas do Iguaçu, Paraná, Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, Três Barras, Paraná, Guaraniaçu, Paraná, e Foz do Iguaçu, Paraná, provocando destelhamentos, alagamentos, quedas de árvores e danos na rede elétrica.