Paulo Pinto/Agência Brasil Fortes chuvas atingem o Sul e o Sudeste

O deslocamento de um ciclone extratropical pelo Centro-Sul do país deve influenciar as condições do tempo neste fim de semana. No sábado (08), o fenômeno provoca chuva forte e rajadas de vento na faixa litorânea da região Sul, além de instabilidades que se estendem até o Sudeste.

No domingo (09), a chegada de uma massa de ar polar estabiliza o tempo no Sul, enquanto a frente fria costeira continua alimentando áreas de instabilidade no Sudeste.

Nas demais regiões o tempo segue com variação entre sol e pancadas isoladas de chuva, além de calor e sensação de abafamento em vários pontos, segundo meteorologistas da Climatempo. Veja a previsão completa para o fim de semana.

Sul

Reprodução/ Rádio Fronteira / Metsul Meteorologia Ciclone extratropical causa destruição em Santa Catarina





O tempo segue instável neste sábado sob influência do ciclone. No Rio Grande do Sul, há risco de chuva forte entre o litoral, a Costa Doce e a Região Metropolitana de Porto Alegre, diminuindo ao longo da manhã. Ventos de 60 a 80 km/h atingem boa parte do estado.

Em Santa Catarina e no Paraná, pancadas fortes ocorrem desde a madrugada, especialmente no leste catarinense e em grande parte do Paraná, com possibilidade de temporais isolados. O dia pode registrar ventos de até 1 00 km/h e temperaturas amenas.

No domingo, uma área de alta pressão estabiliza o tempo na região, explica a Climatempo. Chove de forma fraca e isolada apenas na faixa litorânea entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e litoral do Paraná.

Sudeste

O deslocamento do ciclone para o oceano, aliado ao fluxo de umidade vindo do Norte, intensifica as instabilidades na região. Rajadas de vento entre 80 e 100 km/h podem ocorrer em São Paulo, no sul e Triângulo Mineiro e em boa parte do Rio de Janeiro, com picos acima de 100 km/h no litoral paulista.

As chuvas variam de moderadas a fortes em São Paulo, com risco de temporais entre o sul de Minas e o nordeste paulista. No domingo (9), o estado paulista pode ter chuvas fracas e isoladas no leste e pancadas mais fortes no norte do estado pela manhã. No Rio de Janeiro, há possibilidade de chuva em vários períodos do dia, e o Espírito Santo deve ter tempo instável. Em Minas, as instabilidades continuam, com risco de temporais locais.

Centro-Oeste

A Climatempo aponta que a frente fria traz a umidade amazônica e forma áreas de instabilidade neste sábado. Há risco de chuva moderada a forte e temporais isolados em Mato Grosso do Sul, no leste de Mato Grosso e em Goiás. As rajadas de vento variam de 40 a 60 km/h em grande parte da região, podendo chegar a 80 km/h no interior goiano no Mato Grosso.

No domingo, a instabilidade persiste em ambos estados, com pancadas de chuva que podem ser fortes. No Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais firme, com sol e variação de nuvens.

Nordeste

O tempo segue instável no oeste e sul da Bahia, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. Chove de forma isolada no sul do Piauí e do Maranhão, além de instabilidades em áreas do interior baiano. Nas demais áreas, o tempo fica seco, com sol e calor intenso.

No domingo as instabilidades avançam pelo sul, oeste e interior da Bahia, com pancadas de moderadas a fortes. No sul do Piauí e do Maranhão, a chuva ocorre de forma fraca e isolada, enquanto o litoral maranhense registra precipitações passageiras. O interior do Nordeste (incluindo Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, leste do Piauí e extremo norte da Bahia) segue com tempo firme, baixa umidade e calor intenso.





Norte

Chuvas isoladas no interior do Amazonas e no sul de Rondônia e Tocantins são sentidas na manhã de sábado. A Climatempo prevê novas precipitações no final do dia no sul e sudoeste do Pará, em Rondônia, Amapá e Acre, com risco de temporais localizados.

As chuvas mais intensas de domingo se concentram no oeste do Amazonas e no Acre, com altos volumes e risco de temporais. No restante do Amazonas e no sudoeste do Pará, a chuva é fraca e irregular.