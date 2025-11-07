Foto: Márcia Foletto Ressaca no mar do Rio de Janeiro





O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) emitiu um alerta de ressaca que deve afetar o litoral do Rio de Janeiro neste fim de semana, graças à chegada do ciclone extratropical no país. Segundo a Marinha do Brasil, o fenômeno começa às 12h deste sábado (8) e se estende até 21h de domingo (9), com ondas que podem chegar a 3,5 metros de altura.

Além do mar agitado, a previsão do tempo no Rio de Janeiro indica instabilidade e pancadas de chuva nos próximos dias. No sábado (8), há possibilidade de chuvas pela manhã e ventos moderados ao longo do dia, com temperaturas variando entre 22 °C e 33 °C.

No domingo (9), o tempo deve permanecer nublado, com chuvas fracas isoladas e rajadas de vento fortes. Os termômetros devem marcar mínima de 19 °C e máxima de 27 °C na capital fluminense.

O COR-Rio recomenda que banhistas evitem o mar e atividades esportivas aquáticas durante o período de ressaca. Também é indicado não permanecer em mirantes ou áreas próximas à arrebentação e seguir as orientações do Corpo de Bombeiros.

Ciclistas que circulam pela orla devem redobrar a atenção, especialmente em trechos onde as ondas possam alcançar a ciclovia. Já pescadores são orientados a suspender as atividades até o término do alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e não tentar realizar resgates por conta própria.

O COR-Rio reforça que a população deve acompanhar as atualizações meteorológicas pelos canais oficiais da Prefeitura do Rio, principalmente diante da combinação de ressaca, ventos fortes e previsão de chuva durante o fim de semana.



