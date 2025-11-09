Reprodução Homem aparece atirando após discussão sobre galinhas

Uma discussão inusitada sobre quantos ovos uma galinha pode botar terminou em tiroteio na cidade de Port St. Lucie, na Flórida (EUA). Um homem teria disparado contra três pessoas com quem ele havia discutido minutos antes.

De acordo com a polícia da Flórida, o caso ocorreu por volta das 2h30 da madrugada de terça-feira (4), em frente a um bar local, após o fim do expediente no estabelecimento. As informações foram divulgadas pelo canal WPBF 25 News.

Discussão sobre galinhas

O suspeito, identificado como Peter Riera, de 44 anos, teria atirado quatro vezes com uma pistola Glock calibre .45 contra o grupo. Nenhum dos disparos atingiu as vítimas.

Imagens de segurança mostram o suspeito, visivelmente alterado, atirando. O ângulo das filmagens não mostra seus supostos alvos.

Ao ser preso, Riera alegou que os homens estavam tentando enganá-lo e, segundo os agentes, parecia paranoico.

A Polícia contou que o atirador cria galinhas e a conversa era sobre quantos ovos elas podem botar. "Por algum motivo, a discussão ficou acalorada”, afirmou um sargento da polícia, em entrevista ao canal de TV local.

Ele relatou ainda que, após o início dos tiros, uma das vítimas correu para a rua em busca de abrigo, enquanto as outras duas se esconderam.





Homens estavam alcoolizados

Todos os envolvidos haviam consumido bebida alcoólica, diz a polícia. Durante a investigação, dois dos homens que estavam no local também foram detidos por resistência policial.

Peter Riera foi preso e permanece detido sem direito a fiança. Ele vai responder por acusações relacionadas ao caso.