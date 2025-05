Foto: Mycchel Legnaghi São Paulo, Mato Grosso do Sul e os estados do Sul estão com risco de geada





A atuação de uma grande massa de ar frio polar em boa parte do país segue neste final de semana, apesar de uma ligeira elevação nas máximas no domingo (1º). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para geadas na região Sul, em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Entre este sábado (31) até a próxima segunda (02), o tempo será marcado por manhãs mais frias, seguidas de aquecimento ao longo do dia e rápido resfriamento à noite, que causa uma alta amplitude térmica. Porto Alegre terá mínima de 6ºC, enquanto a capital paulista pode marcar 12ºC.

Frio intenso

A onda de frio se espalhou pelo Sul, interior de São Paulo, Minas Gerais e chegou ao Mato Grosso do Sul nesta semana, com registro de temperaturas negativas em algumas cidades.

Responsável pelas primeiras quedas de neve no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a massa de ar pola r manteve as temperaturas baixas na região nesta sexta-feira (30). Os termômetros registraram -0,7ºC em Pinheiro Machado e -0,2ºC em Soledade, no território gaúcho. Em Santa Catarina, Urupema chegou a -0,8ºC, enquanto Urubici marcou -0,7ºC.

A menor temperatura no Brasil em 2025 até agora foi de -3,2°C, registrada em São Joaquim, Santa Catarina, no dia 29 de abril. O município é conhecido como "Caminho da Neve".

Chuva no Norte e Nordeste

A frente fria avança pelo oceano e deve provocar chuva no litoral da Bahia e do Espírito Santo. No Norte, é esperado dias chuvosos em uma faixa que vai do Amapá ao oeste do Amazonas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em uma faixa que vai do norte do Amapá ao oeste do Amazonas, com acumulados de chuva de até 50 mm por dia e ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h.





Outro alerta, que indica a possibilidade de geada, foi emitido para a Região Sul, parte de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas podem chegar a 3ºC.

No Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar entre 20ºC e 27ºC durante o final de semana. Em Cuiabá, as temperaturas vão variar de 11°C e 24 °C, enquanto em Goiânia as madrugadas podem fazer um frio de 16°C e as tardes um calor de 30°C.