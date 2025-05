Reprodução/redes sociais Homem coloca fogo no próprio corpo na estação São Bento, em SP

Um homem ateou fogo em si mesmo na estação São Bento, da linha 1-azul do Metrô de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (30). A ocorrência foi confirmada pela empresa ao Portal iG(veja a nota completa mais abaixo).

O homem, que estaria em situação de rua, não teve a identidade revelada. A situação assustou os passageiros que estavam no local.

Ao iG, a assessoria do metrô disse que analisou as imagens e que ficou claro que a pessoa atentou contra a própria vida. Além disso, reiterou que não há registros de outros feridos e nem houve danos registrados na estrutura do metrô. A ocorrência também não atrapalhou a circulação dos trens.

Segundo o Metrô, o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada viva para o hospital.

"Os agentes de segurança do Metrô socorreram na manhã desta sexta-feira (30) um homem que ateou fogo em seu próprio corpo na estação São Bento. O atendimento foi feito imediatamente com o uso de extintores de incêndio e o homem foi encaminhado para o pronto-socorro. Nenhuma outra pessoa se feriu", diz a nota da empresa.

Triste e desesperador, diz testemunha

Passageiros que presenciaram o incidente usaram as redes sociais para falar sobre o ocorrido. Wellington Castello, que diz ter ajudado rapidamente a apagar o fogo, afirma que a situação foi triste e desesperadora.

"Alguns ficaram filmando, outros saíram correndo, e poucos quiseram apagar o fogo e ajudar. Mas a fumaça se propagou rápido. O fogo foi assustador, e o homem parecia uma tocha, só por Deus… um desespero! Espero que ele sobreviva…", escreveu Wellington Castello no X (antigo Twitter).

"O que ajudei, foi só apagar o fogo do rapaz. E logo saí de lá, porque tinha muita fumaça. Quando os seguranças começaram a chegar, o fogo já tinha praticamente acabado, e tentaram colocar ele na maca. Foi rápido, sai do metrô e do nada o homem em chamas", conta.

Ao iG, Castello detalhou o que houve. Ele conta que desembarca na estação São Bento para ir ao trabalho, que fica no Centro. Hoje, ele desembarcou por volta das 9h10.

"Não sei dizer se ele [o homem] estava dentro do metrô conosco, porque estava muito cheio" , diz.

Assim que ele saiu do metrô, ouviu um barulho de explosão. "Então olhei e vi o homem em fogo da cabeça aos pés. Não gritava, apenas andava de mãos abertas. No primeiro segundo, até pensei ser um tipo de “mágica”, porque estamos no centro, aqui tem de tudo. Mas percebi que tratava-se de uma pessoa pegando fogo", relata.

De acordo com Castello, a fumaça branca e o cheio forte tomaram conta da estação. Algumas pessoas correram, outras assistiram à cena, mas a maioria dos que desembarcaram tentaram ajudar o homem.

"Então, um rapaz pegou um extintor, e correu, eu peguei outro, e outro veio de outro lado com um também. O fogo não apagava, demorou uns segundos. Logo chegaram os seguranças", diz.





"Por conta da fumaça, não fiquei muito lá… ela tomou conta de tudo. E eu tenho asma, então, assim que o fogo apagou, e os seguranças chegaram, eu já subi para sair da estação. Um pouco assustado, e tossindo pela fumaça que foi muita. Espero que o homem fique bem", conclui.