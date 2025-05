Reprodução/Youtube Elon Musk participou de coletiva de imprensa com Trump no Salão Oval





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (30) que seu governo é “um pouco desagradável”, durante coletiva de imprensa no Salão Oval com a presença de Elon Musk.

A declaração ocorreu enquanto anunciava a saída do empresário da chefia do Departamento de Eficiência Governamental. Musk respondeu com um “um pouco”, em tom de brincadeira.

“Nosso governo é um pouco desagradável”, disse Trump. “Um pouco”, retrucou Musk, sorrindo.

O presidente também agradeceu o trabalho do bilionário, que ocupou o cargo por 130 dias.

“A mentalidade nos altos escalões de todos os departamentos federais realmente mudou. O trabalho que ele fez foi fantástico”, afirmou.

Segundo Trump, Musk identificou “coisas incrivelmente estúpidas e incrivelmente ruins” na estrutura administrativa e promoveu mudanças consideradas positivas dentro da burocracia federal.

O presidente ainda relatou aos jornalistas que centenas de contratos "desnecessários" foram rompidos ou estão passando por revisão e que, nos próximos meses, o governo lidará melhor com contratos.

Trump listou projetos que foram cancelados e permitiram maior economia ao governo, o que foi desmentido pela BBC.

O presidente falou aos repórteres que boa parte dos funcionários do DOGE seguirá em seus cargos e garantiu que permanecerá parceiro de Elon Musk.

"Ele realmente não está saindo, ele vai estar indo e voltando, eu acho”, explicou. “Tenho a sensação de que é, é o bebê dele e acho que ele vai fazer muitas coisas”.

"Este não é o fim do DOGE, mas realmente o começo", disse Musk a repórteres após os comentários de Trump. "Eu vou continuar visitando aqui e ser um amigo e conselheiro do presidente".

O empresário chegou a reafirmar que fez enorme economia para os cofres do governo. Em entrevistas anteriores, pontuou ter cortado US$ 2 trilhões, mas dados oficiais do DOGE apontam que ele conseguiu economizar apenas US$ 175 bilhões.

A coletiva ainda contou com Donald Trump entregando uma chave de ouro ao bilionário, ganhando aplausos de membros do governo.





Musk ignora reportagem do The New York Times

Nesta sexta, o The New York Times divulgou uma reportagem com detalhes de Elon Musk usando drogas pesadas por conta da sua aproximação com Donald Trump.

A matéria relatou que o bilionário estava enfrentando problemas familiares por causa da dependência química.

Questionado, Musk insinuou que o artigo era mentiroso e encerrou o assunto. "Vamos seguir em frente", concluiu.

Motivo da saída de Elon Musk

A saída ocorre dias após Musk expressar desapontamento, em entrevista à CBS News, com a aprovação de um projeto de política doméstica pela Câmara dos Deputados.

A proposta, apoiada por Trump e por parlamentares republicanos, aumentaria o déficit público — o que, segundo Musk, contraria os princípios do Departamento de Eficiência Governamental.