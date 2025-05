Agência Brasil Capital paulista tem queda acentuada de temperatura em meio a passagem de onda de frio

Com 10 °C, a cidade de São Paulo registrou novo recorde de frio em 2025 nesta sexta-feira (30), no Mirante de Santana, às 7h, segundo informações da Defesa Civil.

O declínio de temperatura está relacionado ao avanço de uma massa de ar polar sobre o estado de São Paulo, que atinge a capital desde quinta-feira (29).

Desde quinta, a capital supera os recordes de frio - neste dia, registrou 12,4 °C. O recorde anterior em 2025 era de 13,3 °C, no dia 15 de maio.

Outras cidades do estado registram frio intenso

Segundo a Defesa Civil, a primeira onda de frio do ano fez os termômetros caírem em diversas regiões do estado de São Paulo. Além da capital, muitas cidades do interior registraram mínimas muito abaixo da média esperada para o mês de maio.

Em todas as regiões, incluindo o litoral, as temperaturas desta madrugada foram inferiores às registradas no mesmo período do ano passado:

Vale do Ribeira e região de Itapeva: mínima de 6,6°C (recorde anterior: 7,6°C em maio/2024)

Regiões de Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara: mínima de 6,3°C (recorde anterior: 7,9°C em maio/2024)

Regiões de Ribeirão Preto, Franca, Araçatuba, Barretos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Campinas: mínima de 4,3°C (recorde anterior: 10,1°C em maio/2024)

Serra da Mantiqueira: mínima de 7,2°C (recorde anterior: 7,5°C em maio/2024)

Vale do Paraíba e Região Metropolitana da Capital: mínima de 10,0°C (recorde anterior: 10,6°C em maio/2024)

Litoral Norte e Baixada Santista: mínima de 14,8°C (recorde anterior: 12,6°C em maio/2024)

Noite mais fria do ano tem temperaturas perto de 2°C no interior



Além das mínimas por região, diversas cidades do interior do estado bateram recordes absolutos neste outono, com temperaturas próximas a 2 °C.

Confira as menores temperaturas registradas em 30 de maio de 2025:

Rancharia: 2,1°C

Barra do Turvo: 3,7°C

São Miguel Arcanjo: 4,0°C

José Bonifácio: 4,3°C

Ariranha: 4,7°C

São Carlos: 4,8°C

Piracicaba: 5,2°C

Bebedouro: 5,3°C

Pradópolis: 5,4°C

Ibitinga / Ourinhos: 5,7°C

Barra Bonita: 5,8°C

Presidente Prudente: 6,0°C

Bauru: 6,3°C

Avaré / Barueri / Marília: 6,4°C

Itapeva / Itapira: 6,6°C

Dracena: 6,7°C

Barretos / São Simão: 6,8°C

Lins: 6,9°C

Bragança Paulista: 7,1°C

Campos do Jordão: 7,2°C

Taubaté: 7,6°C e 18,3°C

Tupã: 7,9°C e 8,2°C

Jales: 8,0°C

São Luiz do Paraitinga: 8,2°C

Valparaíso: 8,4°C e 17,6°C

São Paulo (Interlagos e Mirante Santana): 9,0°C

Iguape: 9,6°C

Casa Branca: 9,7°C

Ituverava: 12,6°C

Bertioga: 14,8°C

"A Defesa Civil do Estado de São Paulo segue em monitoramento constante das condições meteorológicas e reforça a importância de medidas de autoproteção, principalmente para a população em situação de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, idosos e crianças, que são mais sensíveis às quedas bruscas de temperatura", diz o órgão.



Ações da Defesa Civil na capital

Em meio ao frio intenso que atinge o estado, a Defesa Civil de São Paulo instalou, na estação Pedro II, um Abrigo Solidário. O espaço terá atendimento diário de quinta-feira (29) a domingo (1º), das 19h às 8h.

Segundo a Defesa, serão disponibilizadas 100 vagas diárias, com direito ao pernoite, recebimento de cobertor, doação de roupas, além do jantar servido no local pelo Bom Prato.

Na manhã seguinte, os acolhidos receberão um tíquete para tomarem café da manhã na unidade do Bom Prato da Rua 25 de Março. O abrigo é destinado a receber homens, mulheres, famílias e animais de estimação.

O Abrigo Solidário é uma ação do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o Metrô e o Fundo Social de São Paulo.