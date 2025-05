Agência Brasil Capital paulista seguirá com baixas temperaturas





A previsão do tempo para o fim de semana indica a permanência de uma frente fria sobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Enquanto isso, estados do Nordeste registram precipitações isoladas em pontos do litoral e do interior.

No Paraná, espera-se predomínio de sol, com temperaturas amenas. A média prevista varia entre 12°C e 20°C, com mínimas oscilando de 8°C a 14°C e máximas de 18°C a 22°C.

Não há previsão de chuva significativa para o período. Condições semelhantes são esperadas no domingo (1°), com clima estável e seco.

Em Santa Catarina, os dois dias terão céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos ocasionais, sobretudo em áreas serranas. As mínimas devem ficar entre 10°C e 15°C, e as máximas entre 20°C e 25°C.

O Rio Grande do Sul apresenta instabilidade mais acentuada. A previsão é de tempo fechado com chuvas fracas ou chuviscos, temperaturas variando entre 10°C e 15°C nas mínimas, e 18°C a 23°C nas máximas.

No Sudeste, o estado de São Paulo terá céu limpo no dia 31, com mínimas ao redor de 12°C e máximas de 21°C. A sensação térmica máxima deve ser de 18°C.

Para domingo, o tempo tende a mudar: previsão de céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva leve, temperaturas entre 14°C e 21°C, umidade relativa do ar em torno de 48% e ventos moderados.

O Rio de Janeiro segue com tempo firme e predomínio de sol nos dois dias. As temperaturas se mantêm amenas e não há indicativo de chuvas expressivas.

O mesmo padrão se repete no Espírito Santo, com estabilidade e poucas nuvens. Em Minas Gerais, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, temperaturas entre 10°C e 15°C nas mínimas e de 22°C a 26°C nas máximas.

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul registra tempo seco sob influência de um sistema de alta pressão. As manhãs seguem frias, com mínimas de 4°C a 10°C e máximas entre 24°C e 27°C no norte e nordeste do estado.

No cone-sul e região de Dourados, as mínimas caem para 4°C a 6°C, com máximas entre 15°C e 21°C. Há possibilidade de geadas fracas a moderadas, principalmente no dia 30. Ventos variam entre 30 km/h e 50 km/h, com rajadas localizadas acima desse limite.

Em Goiás e no Distrito Federal, o tempo permanece firme, com sol e poucas nuvens. As tardes serão quentes, contrastando com manhãs frias. A previsão aponta baixa chance de chuva.

No Mato Grosso, a maior parte do território terá tempo seco, exceto pelo sudoeste, onde são previstas chuvas volumosas que não devem atingir o centro-leste do estado. A amplitude térmica é significativa, com manhãs frias e tardes mais quentes.





O Nordeste terá predomínio de tempo firme, mas com variações locais. Em Alagoas, Sergipe e Pernambuco, o sol predomina, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas no litoral.

A Bahia terá tempo seco no centro e sul, com chance de pancadas pontuais em áreas próximas a Vitória da Conquista e Barreiras. A influência da frente fria pode causar precipitações fracas no litoral e nordeste do estado.

No Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, o tempo será estável, com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva, exceto por pancadas pontuais no interior cearense e no extremo sul do estado.

No Maranhão, as chuvas se concentram no centro-norte e oeste; o sudeste permanece seco. No Piauí, o tempo será firme na maior parte do território, com registros de chuva isolada no norte e centro-norte, especialmente na Serra da Ibiapaba.

Na Região Norte, há previsão de chuvas acima da média para junho no Pará e Amapá. Os demais estados — Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima — terão variação entre períodos de sol e pancadas isoladas, típicas do clima equatorial.

O Tocantins, incluído na área agrícola do MATOPIBA, tende ao tempo seco, com redução das chuvas e temperaturas entre amenas e elevadas.

O padrão climático previsto para o final de maio e início de junho reflete a transição entre outono e inverno em grande parte do território nacional, com estabilidade nas áreas centrais.