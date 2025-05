MYCCHEL LEGNACHI Geada em São Joaquim (SC).





A sexta-feira (30) será gelada em boa parte do Brasil, com chance de geada nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O frio é provocado pela chegada de uma massa de ar polar que avançou pelo país após a passagem de uma frente fria.

No Sul, o tempo firme predomina nos três estados e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem muito baixas, com possibilidade de geada em grande parte da região, exceto no litoral. Curitiba pode registrar um novo recorde de frio neste ano, com mínima de 3 °C, e Porto Alegre pode amanhecer com 7 °C. O mar segue agitado, com risco de ressaca entre o Chuí (RS) e Florianópolis (SC), e ondas de até 4 metros.

No Sudeste, o sol aparece na maior parte da região, mas o frio também será destaque. A cidade de São Paulo pode bater recorde de temperatura mínima de 2025, com previsão de 9 °C.

Há chance de geada no interior paulista e no sul de Minas, especialmente em áreas como Campos do Jordão, que pode amanhecer com 4 °C. Já no Espírito Santo, nordeste de Minas e centro do Rio de Janeiro, a frente fria ainda provoca pancadas de chuva, com alerta para temporais no litoral capixaba.

No Centro-Oeste, o tempo seco e frio também marca o dia. Em Mato Grosso do Sul, há previsão de geada, principalmente na parte sul do estado. Campo Grande deve registrar mínima de 5 °C. Não chove em nenhum dos estados da região.

No Nordeste, o dia será de chuva entre o litoral da Bahia e o do Rio Grande do Norte, com risco de temporais principalmente entre a Bahia e Sergipe. Já no interior, o tempo segue seco, e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% em áreas como o oeste baiano e o sertão de Pernambuco.

No Norte do país, o ar polar também deve deixar o amanhecer mais frio em Rio Branco e Porto Velho. A chuva persiste em parte da região, com previsão de pancadas e até temporais no norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. No restante do Norte, o sol predomina, com chance de chuvas isoladas em pontos do Amazonas e do Pará.