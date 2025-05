shishiga – stock.adobe.com Bactéria potencialmente mortal é encontrada pela primeira vez em carrapato invasor nos EUA





Com o aumento das atividades ao ar livre antes do verão, autoridades de Connecticut anunciaram, na terça-feira (27), que confirmaram o primeiro caso nos Estados Unidos de um carrapato invasor, conhecido como carrapato-de-chifre-longo, portando a Ehrlichia chaffeensis, uma bactéria capaz de causar uma doença potencialmente fatal. As informações não do NY Post.

Conhecida como ehrlichiose monocítica humana (HME, na sigla em inglês), a doença provoca inicialmente sintomas como febre alta súbita, calafrios e fadiga, algumas semanas após a infecção, segundo autoridades da Estação Experimental Agrícola de Connecticut (CAES).

Os sintomas podem evoluir para náusea, confusão mental e, em casos mais graves, insuficiência renal e complicações respiratórias.

Normalmente, a HME é transmitida pelo carrapato Lone Star, que é nativo dos Estados Unidos e encontrado em grande parte das regiões leste, sudeste e centro-sul do país, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

No entanto, o caso recente em Connecticut envolve o carrapato-de-chifre-longo, uma espécie nativa do leste da Ásia.

O papel dessa espécie na transmissão da bactéria e da HME é considerado preocupante, já que se espera que ela se espalhe por toda a região leste dos EUA, alertaram as autoridades.

Eles destacaram que isso se deve à capacidade do carrapato de se reproduzir sem a necessidade de um macho, além de não ter restrições em relação aos animais dos quais se alimenta.

“O primeiro exemplar totalmente alimentado de carrapato-de-chifre-longo parasitando um ser humano foi registrado pela CAES em 2018, em Fairfield, Connecticut, e as primeiras populações desse carrapato foram identificadas nesse condado em 2020”, afirmou o Dr. Goudarz Molaei, diretor do Programa de Vigilância Passiva de Carrapatos e Doenças Transmitidas por Carrapatos da CAES.

“Desde então, as populações desse carrapato se expandiram para várias cidades dos condados de Fairfield e New Haven. Além disso, espécimes individuais foram coletados em New London e outros condados.”





As autoridades alertam para a capacidade dessa espécie de expandir sua área geográfica e seu potencial de transmitir patógenos que podem ameaçar a saúde de humanos, animais de estimação e outros animais.

Eles ainda ressaltaram que o carrapato-de-chifre-longo já foi identificado como transmissor de uma variedade de patógenos nos EUA, incluindo aqueles responsáveis pela doença de Lyme.