Reprodução/Instituto Fome Zero As pessoas em situação de vulnerabilidade são as que mais sofrem os impactos do frio









Pelo menos três pessoas morreram vítimas do frio extremo registrado no Rio Grande do Sul, na madrugada desta quinta-feira (29).

Os três homens se encontravam em situação de rua e foram encontrados entre quinta e nesta manhã.

Dois casos ocorreram em Porto Alegre e um na cidade de Bento Gonçalves, na serra gaúcha.

Na capital, dois homens foram encontrados sem vida no bairro Floresta.

Um deles foi localizado por outras pessoas em situação de rua na avenida Voluntários da Pátria. Ele chegou a ser levado pelo Samu ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). No entanto, não resistiu.

A causa da morte teria sido broncopneumonia agravada pela exposição ao frio

O segundo homem foi encontrado pela Guarda Municipal, na rua Paraíba, e, segundo as autoridades, faleceu por hipotermia.

Em nota ao Portal iG, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Assistência Social (SMAS), lamentou os dois óbitos e disse que reforçou os serviços de atendimento para a população em situação de rua com a proximidade do inverno.

Segundo o comunicado, as equipes da ronda noturna estão percorrendo a região Central da cidade, entre 19h e 22h, oferecendo acolhimento para quem estiver exposto ao frio.

"O Ginásio do Demhab foi aberto na noite de quinta-feira como abrigo temporário durante a Operação Inverno e recebeu 83 pessoas na primeira noite. No local, com acesso espontâneo, é oferecido pernoite, alimentação e serviços de higiene a partir de 19h. Também é possível levar animais de estimação", informa a prefeitura.

Bento Gonçalves

A terceira vítima foi encontrada em uma calçada, no bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves, serra gaúcha.

De acordo com informações fornecidas pela prefeitura do município ao Portal iG, no local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) já realizavam o primeiro atendimento e não encontraram sinais vitais. Pouco depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito.

A vítima também vivia em situação de rua, tinha 58 anos e era natural de Carlos Barbosa.

A polícia também apontou hipotermia.

Ainda de acordo com a prefeitura de Bento Gonçalves, com a queda na temperatura, a Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social (SEDES) do município vem orientando as pessoas em vulnerabilidade sobre acolhimentos, realizando abordagem de pessoas em situação de rua e encaminhando para a Casa da Passagem, que possui 25 vagas. No momento, 14 estão ocupadas.

Segundo a prefeitura, este trabalho de abordagem é realizado durante todo o ano para encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para serviços de saúde, assistência e mercado de trabalho.





Informa também que está em andamento a Campanha do Agasalho do município, com as doações sendo recolhidas e distribuídas na Secretaria de Finanças, às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.

E as temperaturas continuam baixas, com previsão de novos recordes.

Em Bento Gonçalves, serra gaúcha, os termômetros bateram nos 3°C na quinta-feira e 4°C, nesta sexta.

Já em Porto Alegre, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura chegou a 8°C na quinta-feira. Nesta sexta, baixou ainda mais e chegou a 6,3°C.