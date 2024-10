Reprodução/TV Globo Fuad Noman foi reeleito em Belo Horizonte (MG)





Com a apuração do segundo turno das eleições municipais, neste domingo (27), o número de prefeitos reeleitos nas capitais estaduais chegou a 16.

No primeiro turno, no dia 6 de outubro, dez candidatos foram reeleitos. No segundo turno, mais seis conseguiram um novo mandato à frente de uma prefeitura estadual.

Neste domingo (27), foram reeleitos Cícero Lucena (PP) em João Pessoa (PB); Adriane Lopes (PP) , em Campo Grande (MS); Sebastião Melo (MDB) , em Porto Alegre (RS); Ricardo Nunes (MDB) , em São Paulo (SP); Fuad Noman (PSD) , em Belo Horizonte (MG); e David Almeida (Avante) , em Manaus (AM).

Ao todo, 20 candidatos tentaram um novo mandato nas capitais estaduais. Quatro deles não conseguiram uma nova vitória nas urnas.

Edmilson Rodrigues (Psol) não se reelegeu em Belém (PA); José Sarto (PDT), em Fortaleza (CE); Rogério Cruz (Solidariedade), em Goiânia (GO); e Dr. Pessoa (PRD), em Teresina (PI).

Em 2020, 13 candidatos tinham tentado a reeleição nas capitais estaduais, e 10 foram reeleitos. Em 2016, concorreram a um novo mandato nas capitais 20 prefeitos e foram reeleitos 15 deles.

Reeleitos no segundo turno:

Fuad Noman (PSD) - Belo Horizonte (MG)

Adriane Lopes (PP) - Campo Grande (MS)

Cícero Lucena (PP) - João Pessoa (PB)

David Almeida (Avante) - Manaus (AM)

Ricardo Nunes (MDB) - São Paulo (SP)

Sebastião Melo (MDB) - Porto Alegre (RS)

Reeleitos no primeiro turno:

Arthur Henrique (MDB) - Boa Vista (RR)

Topázio Neto (PSD) - Florianópolis (SC)

Antônio Furlan (MDB) - Macapá (AP)

João Henrique Caldas (PL) - Maceió (AL)

João Campos (PSB) - Recife (PE)

Tião Bocalom (PL) - Rio Branco (AC)

Eduardo Paes (PSD) - Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Reis (União Brasil) - Salvador (BA)

Eduardo Braide (PSD) - São Luís (MA)

Lorenzo Pazolini (Republicanos) - Vitória (ES)

