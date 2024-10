Izaias Medeiros/Câmara de Campo Grande Adriane Lopes é reeleita prefeita de Campo Grande

Adriane Lopes derrotou Rose Modesto neste domingo (27) e é a prefeita reeleita de Campo Grande (MS).

Segundo informações oficiais liberados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com 100% das urnas apuradas, Adriane Lopes ficou com 51,45% dos votos válidos, enquanto Rose Modesto garantiu 48,55%.

As pesquisas eleitorais apontavam uma disputa acirrada entre Lopes e Modesto. Adriane buscava a reeleição, já que foi vice de Marcos Trad e tomou posse do cargo de prefeita após a renúncia do advogado. Rose também tem trajetória política, tendo sido vice-governadora do Mato Grosso do Sul e deputada estadual.

Confira os números:

Adriane Lopes (PP) - 51,45%

Rose Modesto (União) - 48,55%

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.