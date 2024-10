Reprodução/Facebook Sebasttão Melo (MDB), atual prefeito da capital gaúcha, já foi vereador por três mandatos

O atual prefeito de Porto Alegre , Sebastião Melo (MDB) , foi reeleito para um novo mandato de quatro anos, obtendo 61,40% dos votos válidos até o momento. Sua concorrente, Maria do Rosário (PT) , recebeu 38,60% dos votos, refletindo um cenário de antipetismo na capital gaúcha.

Os resultados preliminares da eleição indicam:

Sebastião Melo (MDB): 61,40%

Maria do Rosário (PT): 38,60%

Resultados do Primeiro Turno

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno, Maria do Rosário Nunes obteve 26,28% (182.553 votos válidos), enquanto Sebastião de Araújo Melo alcançou 49,72% (345.420 votos válidos).

Campanha

Nos últimos dias de campanha, Sebastião Melo concentrou esforços em visitar bairros onde não havia estado antes. Sua equipe destaca a importância do diálogo com lideranças locais e regionais. Prefeitos da região metropolitana também manifestaram apoio, entregando uma carta em favor do atual prefeito, além do respaldo de vereadores e deputados.

Por outro lado, Maria do Rosário apostou em uma estratégia de mobilização nas ruas, promovendo mutirões e caminhadas em diversas áreas da cidade.

Sebastião de Araújo Melo (MDB) tem 66 anos, é natural de Piracanjuba (GO) e graduado em Direito. Foi eleito vereador em Porto Alegre (RS) por três mandatos consecutivos, em 2000, 2004 e 2008.

Em 2007, foi escolhido para presidir a Câmara Municipal. Foi eleito vice-prefeito da capital gaúcha no ano de 2012. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e, em 2020, prefeito de Porto Alegre (RS).

Nas Eleições Municipais de 2024, concorreu à reeleição pela coligação Estamos Juntos, Porto Alegre (PP/Republicanos/MDB/PL/PSD/Pode/Solidariedade/PRD). Sua vice é Betina Worm (PL).

Maria do Rosário Nunes (PT) tem 57 anos, é natural de Veranópolis (RS), graduada em Pedagogia, mestre em Educação e Violência Infantil e doutora em Ciência Política.

Foi eleita, por duas vezes, vereadora de Porto Alegre (RS), em 1992 e 1996. Também foi eleita deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, em 1998, e conquistou o mandato de deputada federal por seis vezes: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Assumiu a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em 2011.

Nas Eleições 2024, concorreu à Prefeitura da capital gaúcha pela coligação O Povo de Novo na Prefeitura (Federação Brasil da Esperança – FE Brasil/Federação PSOL Rede/PSB). Sua vice é Tamyres Francis Carvalho Filgueira (PSOL).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.