ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes foi reeleito prefeito do Rio





Dos 20 candidatos que buscavam um novo mandato nas capitais estaduais, 11 foram reeleitos neste domingo (6) no primeiro turno das eleições municipais deste ano.

A primeira capital a definir o prefeito eleito foi São Luís (MA) . Eduardo Braide (PSD) teve a reeleição confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com 79% das urnas apuradas, pouco antes das 18h30.

A segunda capital a definir no primeiro turno foi Vitória (ES) , com a reeleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que superou o petista João Coser. Com 100% das urnas apuradas, Pazolini obteve 56,22% dos votos válidos.

No Rio Janeiro, como mostravam as pesquisas, Eduardo Paes (PSD) conseguiu um novo mandato à frente da prefeitura. Com 95% das urnas apuradas, Paes aparecia com 60,34% dos votos válidos.

O atual prefeito Bruno Reis , do partido União Brasil, foi reeleito prefeito de Salvador (BA). Com 97,71% das urnas apuradas, Reis tinha 78,59% dos votos válidos, contra 10,52% de Kleber Rosa (Psol).

Além das capitais acima, Boa Vista (RR), Florianópolis (SC), Macapá (AP), Maceió (AL), Recife (PE), Rio Branco (AC) e Teresina (PI) reelegeram os atuais mandatários no primeiro tempo.

Reeleitos no primeiro turno:

Arthur Henrique (MDB) - Boa Vista (RR)

Topázio Neto (PSD) - Florianópolis (SC)

Antônio Furlan (MDB) - Macapá (AP)

João Henrique Caldas (PL) - Maceió (AL)

João Campos (PSB) - Recife (PE)

Tião Bocalom (PL) - Rio Branco (AC)

Eduardo Paes (PSD) - Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Reis (União Brasil) - Salvador (BA)

Eduardo Braide (PSD) - São Luís (MA)

Lorenzo Pazolini (Republicanos) - Vitória (ES)

José Pessoa (PRD) - Teresina (PI)