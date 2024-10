Edson Lopes Jr/Secom Nunes era vice-prefeito e assumiu após morte de Bruno Covas em 2021

Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito como prefeito de São Paulo neste domingo (27). A vitória foi em segundo turno , e o prefeito conseguiu 59,35% dos votos totais. Com isso, ele segue o segundo mandato; Nunes assumiu a prefeitura quando Bruno Covas, eleito em 2020, morreu, em maio de 2021.

O atual prefeito disputava a prefeitura de São Paulo com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que ficou com 40,65% dos votos. O resultado era esperado: em todas as pesquisas eleitorais de segundo turno, Nunes saiu na frente.

Em números totais, Nunes teve 3.393.110 votos no segundo turno, contra 2.323.901 de Boulos.

Em primeiro turno, a diferença entre os dois foi de cerca de 25 mil votos apenas: 29,48% dos eleitores votaram em Nunes, e 29,07% em Boulos.

Porém, os níveis de rejeição de Boulos nas pesquisas eleitorais complicariam uma eleição. As pesquisas de segundo turno do Datafolha mostraram que mais da metade da população não votaria em Boulos de jeito nenhum em segundo turno.

Quem é Ricardo Nunes, eleito prefeito de São Paulo?

Ricardo Nunes atua no ramo político desde os 18 anos e sempre foi filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Em 2012, ele foi eleito vereador em São Paulo pela primeira vez, e permaneceu no cargo ate 2021. Ele logo assumiu como vice-prefeito, e tomou o lugar de Bruno Covas em maio daquele ano, quando ele morreu.

Ricardo Nunes é conhecido por algumas atitudes e políticas conservadoras, como trabalhar pela anistia de templos religiosos irregulares e ser amplamente contra inclusão de ensino sobre sexualidade no currículo escolar paulistano.