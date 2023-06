Reprodução / TV Globo - 14.10.2022 Previsão é de clima estável, mas ainda frio em São Paulo neste fim de semana

Embora esta sexta-feira (2) tenha começado com uma manhã mais fria em relação aos últimos dias no Centro-Sul do país, a previsão é que o céu fique aberto ao longo do dia, com as baixas temperaturas sendo registradas, principalmente, entre o fim da madrugada e o início da manhã.

A capital paulista amanheceu com muitas nuvens, sensação de frio e termômetros marcando por volta dos 14ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A previsão para as próximas horas é que a nebulosidade diminua e o sol apareça, mas ele não deve predominar ao longo do dia.

Hoje, a máxima não deve ultrapassar os 22ºC, com os índices de umidade acima dos 50%. A mínima será de 14ºC. Não há previsão de chuvas.

Desde as 11h dessa quinta-feira (1º), a Defesa Civil decretou que a cidade de São Paulo está em estado de atenção por baixas temperaturas.

A capital mais fria de hoje, no entanto, é Curitiba (PR), que ficará com temperaturas abaixo dos 10ºC. Praticamente todo o Centro-Sul ficará com mínimas abaixo dos 15ºC, menos o Rio de Janeiro, que marcou 18ºC no começo da manhã.

As máximas do dia, por outro lado, vão se concentrar no Centro-Norte, com temperaturas altas. Entre Goiás (GO) e estados do Norte e Nordeste, os termômetros ficarão acima dos 30ºC por parte do litoral nordestino — com previsão de chuvas.

O Norte e alguns pontos de Roraima e Amazonas também devem registrar precipitação.

Fim de semana

Para o primeiro fim de semana de junho, a previsão é de tempo seco na maior parte do país, exceto em partes do Norte, Nordeste e no extremo Sul.

Em São Paulo, o tempo, nos próximos dias, fica estável, mas ainda com uma massa de ar frio e seco, que mantém as temperaturas baixas durante as madrugadas e em elevação durante a tarde.



O fim de semana também será marcado por tempo seco na capital paulista. O sábado (3) deve começar com céu nublado na madrugada, vento fraco e termômetros registrando 13ºC. Há ainda probabilidade de formação de névoa em alguns pontos da cidade. Ao longo do dia, o sol deve aparecer, com variação de nebulosidade. A máxima é de 23ºC.

O domingo (4) não será diferente. A madrugada começa fria, com termômetros atingindo a mínima de 13ºC e as temperaturas sobem ao longo do dia. O sol deve predominar na maior parte do domingo. A máxima chega aos 25ºC durante a tarde. Não há previsão de chuvas.

