Roberto Parizotti/FotosPublicas São Paulo registrou madrugada mais fria do ano

As cidades de Curitiba (PR), e São Paulo (SP) registraram a madrugada mais fria do ano nesta segunda-feira (15).

Até as 6h da manhã, a temperatura em Curitiba marcava 8,4ºC — a menor da cidade em 2023, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já a capital paulista, marcou 12ºC até o mesmo horário — também a menor registrada neste ano na cidade .

Conforme dados da Prefeitura de São Paulo, os termômetros do bairro de Parelheiros, localizado o extremo sul da capital, marcaram uma temperatura ainda mais baixa, com mínima de 9ºC nesta madrugada.

Previsão desta segunda

Apesar da madrugada gelada, São Paulo terá dia de sol entre nuvens e ligeira elevação das temperaturas nesta segunda, de acordo com o Inmet . A máxima, porém, não deve ultrapassar os 22ºC. Além disso, a umidade do ar se mantém baixa, com valores mínimos por volta dos 35% durante a tarde.

O restante da semana deve seguir o mesmo padrão na capital paulista, com temperaturas variando entre mínimas de 9ºC e máximas de 24ºC, com o dia mais quente sendo na próxima sexta-feira (19).



Curitiba também terá temperaturas mais amenas, com máxima de 23ºC. A umidade, no entanto, deve ser ainda mais baixa, chegando aos 20% no período da tarde. A previsão é que o céu fique encoberto por muitas nuvens, conforme o instituto.

Ao longo da semana, as mínimas variam entre 5ºC e máximas de 25ºC. O dia mais quente também será na sexta-feira.

