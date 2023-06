Divulgação/PCRJ - 01.06.2023 Armas, munição e joias encontrados em um dos endereços alvos de busca e apreensão durante a operação da Polícia Civil

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (1º) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mira o braço financeiro da milícia com ações no estado e em endereços de Minas Gerais .

Nomeada de "Operação Contaminação", a ação polcial cumpre um mandado de prisão e 42 de busca e apreensão. Até a finalização desta reportagem, ao menos dois homens já haviam sido presos pelos agentes.

Entre os detidos, o principal alvo da polícia, identificado como Cleber Oliveira da Silva, o 'Clebinho'. Segundo a corporação, ele é um dos líderes do esquema de lavagem de dinheiro do grupo que é chefiado por Luiz Antônio da Silva Braga, o 'Zinho'.

Cleber Oliveira foi preso antes das 9h da manhã por agentes da Delegacia Especializada em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) em uma casa em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Já o segundo suspeito, foi preso por posse ilegal de arma de fogo enquanto a polícia cumpria uma mandado de busca e apreensão.

Até o momento, cerca de 200 agentes já participaram da operação e apreenderam joias, armas, munição, veículos, documentos e dinheiro em espécie. São alvos da Operação Contaminação vários postos de gasolina, lojas de conveniência e diversos estabelecimentos comerciais e imóveis residenciais. Além disso, a Justiça decretou o bloqueio de contas bancárias dos envolvidos e o sequestro de bens que chegam a R$ 93 milhões.

Os agentes começaram a incestigar o esquema após o encaminhamento de dados de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que apontavam "relevantes movimentações financeiras suspeitas ou atípicas envolvendo os alvos da operação, tendo sido detectada uma grande entrada de recursos em espécie depositados em contas de suas empresas, de forma fracionada", diz a polícia.

