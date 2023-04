Reprodução/Redes Sociais - 11.04.2023 Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio em Santa Tereza de Goiás

Pelo menos uma professora e dois alunos ficaram feridos na manhã desta terça-feira (11) após um ataque em um colégio estadual em Santa Tereza de Goiás, em Goiás. Segundo a polícia, o suspeito do ataque é um adolescente de 13 anos que foi apreendido logo depois da ação.

De acordo com os agentes, o atentado ocorreu no Colégio Estadual Doutor Marco Aurélio, por volta das 8h da manhã. Os alunos e a professora que ficaram feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr Tarciso Liberte.

A Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade publicou uma nota lamentando o episódio de violência ocorrido. "Comunicamos que em virtude ao acontecido, as atividades estarão suspensas dos dias 11 a 14/04."

Já a Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que as vítimas foram socorridas e o estado de saúde delas é regular. Eles não tiveram ferimentos graves.

