Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo será umas das capitais que deve registrar uma das menores temperaturas do ano até domingo (14)

O frio que avançou sobre a região centro-sul do país esta semana trouxe chuva e queda nas temperaturas nos últimos dias. A friaca de origem polar atingiu toda e Região Sul , além do Mato Grosso do Sul e várias áreas de estados do Sudeste do país. A previsão é de que, até domingo (14), várias capitais do Brasil tenham recorde de frio para 2023, aponta o Climatempo .

Com o ar frio se espalhando pelo centro-sul nos próximos dias, a madrugada do dia 13 de maio pode ser uma das mais frias, até agora, em Porto Alegre (RS) e em Vitória (ES).

Já Belo Horizonte, em Minas Gerais, deverá três dias sucessivos recordes de baixa temperatura começando na sexta (12) e se estendendo por todo final de semana.

Em Curitiba e São Paulo, o recorde de menor temperatura deve chegar na madrugada de domingo (14).

Na cidade Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o recorde está previsto para o sábado (13). Já em Cuiabá, o recorde também deve ocorrer no domingo, segundo as previsões.

Veja quais foram as menores temperaturas em capitais até 10 de maio, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia:

Porto Alegre: 10,4°C em 20 de Abril

Florianópolis: 11.3°C em 20 de Abril

Curitiba: 9.2°C em 21 de Abril.

São Paulo: 12,3°C em 21 de Abril

Rio de Janeiro; 15,0 °C em 21 de Abril

Belo Horizonte: 16,4°C em 21 de Abril

Vitória: 20,3°C, em 3 de maio

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.