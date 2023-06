Reprodução/redes sociais Ciminoso desarma policial e atira contra dois agentes





Um criminoso que estava rendido por policiais militares conseguiu desarmar um dos agentes e disparar contra dois oficiais nesta quinta-feira (1). O caso foi registrado na Zona Leste de São Paulo .

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento exato dos disparos. Duas pessoas foram enquadrados pelos policiais e estavam enconstados em uma parede, enquanto um dos PMs estava ao lado da viatura e o outro cuidava dos suspeitos.





Em determinado momento, um criminoso tenta escapar e é parcialmente imobilizado pelos policiais. Contudo, ele desarma um oficial e logo na sequência atira no rosto dele. Em seguida, inicia uma luta corporal com o outro agente e depois também dispara contra ele.

UM PM foi ferido na cabeça e o outro no amdômen. Depois do incidente, o homem que atirou contra os policiais fugiu, assim como fez o outro suspeito enquanto havia o confronto contra os policiais.

De acordo com nota enviada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) ao iG, o homem que atirou contra os policiais militares foi preso, enquanto um adolescente que estava na abordagem foi apreendido. Um terceiro suspeito, que estava com a arma dos disparos, também foi preso.

"Equipes do policiamento local e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, e os dois policiais foram levados pelo Águia ao Hospital das Clínicas. O quadro de saúde das vítimas é estável", informou a SSP.

