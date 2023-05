Lula Marques/ Agência Brasil Marina Silva afirmou que operação contra garimpeiros em Roraima será intensificada





Marina Silva, ministra do Meio Ambiente , afirmou nesta segunda-feira (1) que "cerca de 75% a 80%" dos garimpeiros ilegais da Terra Indígena Yanomami já saíram da região desde o início da operação do governo federal no local.

A declaração de Marina foi feita em uma coletiva de imprensa realizada ao lado de Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e Nísia Trindade, ministra da Saúde. Elas se deslocaram a Roraima após o ataque de garimpeiros que causou a morte de uma pessoa.

De acordo com a ministra do Meio Ambiente, as ações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal serão intensificadas no local, bem como serão realizadas de maneira integrada com o suporte das Forças Armadas.





“As ações vão ser intensificadas, vamos reforçar as equipes do Ibama, da PRF, da PF, com suporte das Forças Armadas, que é fundamental o suporte logístico, toda a parte operacional, pra que a gente possa dar uma resposta à altura", afirmou.

Guajajara, por sua vez, ressaltou que o intuito é que essa nova ofensiva contra os garimpeiros ocorra "da forma mais pacífica possível", sem que haja o que ela chamou de "derramamento de sangue".

"A gente não está, de forma alguma, incentivando esses conflitos. A gente quer amenizar essa situação. Não queremos derramamento de sangue. E é por isso que a gente vem aqui em Boa Vista mais uma vez pra trazer essa presença do Estado brasileiro e reforçar essa atuação da operação da Operação Libertação dentro do território Yanomami”, disse.

