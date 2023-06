Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 29/03/2023 Deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR)

O deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) presta depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (2), a partir das 15h do horário de Brasília. A oitiva será feita por meio de videoconferência.

Segundo mandado da PF, o motivo do depoimento é resumido em "termo de declarações".

Dallagnol foi intimado a depôr à corporação na última terça-feira (30). Nas redes sociais, o deputado disse ter descoberto sobre a intimação da PF por meio da imprensa.

"Descobri que fui intimado a dar depoimento na condição de investigado pela imprensa. Pior, descobri também a razão da investigação pela imprensa, porque não tive acesso aos autos e não sei qual o juízo que deu a decisão. Pior ainda, ao que tudo indica, trata-se de uma investigação sobre críticas a decisões de um ministro, o que é protegido pela imunidade parlamentar garantida pela Constituição. Esta é a nossa 'democracia'", escreveu o parlamentar no Twitter, no dia 30 de maio.

Ele teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no fim de maio. A Corte Eleitoral entendeu que o ex-procurador deixou o Ministério Público Federal (MPF) para evitar punições sobre três procedimento administrativos contra ele na corregedoria.

Pela lei eleitoral, processos administrativos são motivos para impugnar uma candidatura. Ele nega ter entrado na política para evitar as punições e disse que se tornou candidato por vontade própria.

A defesa do parlamentar entrou com a defesa na Mesa Diretora da Câmara e disse que o TSE invadiu as competências do Congresso. Os advogados pedem que a Câmara aguarde o trânsito julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) para confirmar a cassação do parlamentar.

