Reprodução / TV Globo - 17.03.2023 'Buraco Azul' foi interditado em Juazeiro do Norte, no Ceará

A partir deste sábado (18), a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju), no Ceará , vai interditar o local conhecido como " Buraco Azul ", que tem atraído banhistas nas últimas semanas. Após a realização de testes com a água , especialistas descobriram que os tons verdes e azulados se devem à utilização de componentes químicos usados para explorar rochas — e que são extremamente prejudiciais à saúde.

O ofício do órgão foi encaminhado para o responsável pelo local.

O lugar começou a chamar a atenção da população devido à cor das águas, que são claras, em tons de verde e azul, remetendo ao "Buraco Azul" que fica em Cruz, cidade no Litoral-Oeste do Ceará , e outras paisagens naturais com águas cristalinas .

Reprodução / TV Globo - 17.03.2023 'Buraco Azul' vinha atraindo a atenção de turistas

O local também é rodeado por paredões de até 30 metros de altura. A profundidade da água varia entre oito e dez metros.

Por meio de ofício, o órgão pediu que o local seja cercado e que o portão da área seja fechado com fechadura ou cadeado, para evitar que os turistas violem a medida. Também foi solicitado que sejam instaladas placas de "entrada proibida" e "risco de acidente" no local, para alertar a população que a área não é adequada para recreação e lazer. Além disso, órgãos de segurança pública também deverão ser providenciados para fazer o ordenamento do local.

Os especialistas que estiveram no local disseram que a cor da água , que chama a atenção dos turistas , vem de componentes químicos presentes em explosivos para explorar as rochas de uma mineradora desativada.

Reprodução / TV Globo - 17.03.2023 Local foi isolado

O diretor do Departamento de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran), Ednaldo Moura, informou que o local está isolado para evitar que mais pessoas frequentem a região. Ele reforçou que a água é tóxica e altamente perigosa para a saúde.

"O lugar está com acesso proibido e isolado. As autoridades já descobriram que essa água é inapropriada para o banho e a água é tóxica. Altamente perigosa. A água foi contaminada por produtos químicos que provocaram as explosões. A Autarquia de Trânsito trabalha junto com a Secretaria da Segurança de Juazeiro do Norte e com a Polícia Militar. Reforço que esse é um espaço particular", afirmou, em entrevista à TV Verdes Mares , afiliada da TV Globo .

O Corpo de Bombeiros da região também recomendou que turistas não visitem o local.

