Juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiram um mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin , e contra a Comissária para os Direitos da Criança do país, Alekseyevna Lvova-Belova, pelos crimes de guerra cometidos na Ucrânia .

O TPI considerou que os dois acusados são responsáveis pelo crime de deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas pela Rússia , segundo comunicado.

“O Sr. Vladimir Vladimirovich Putin, nascido em 7 de outubro de 1952, Presidente da Federação Russa, é alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população (crianças) e de transferência ilegal de população (crianças) de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa”, diz a nota.

Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comissária para os Direitos da Criança do Escritório da Presidência da Federação Russa, também foi alvo do TPI, sendo acusada dos mesmos crimes de Putin .

"Existem motivos razoáveis para crer que Lvova-Belova tem responsabilidade penal individual pelos crimes referidos, seja por ter cometido os atos diretamente, em conjunto com terceiros ou através de outros", acrescenta a nota.

A Câmara de Pré-Julgamento II informou que esse tipo de mandado de prisão costuma ser secreto, mas, nesse caso, foi divulgado para que o público seja sensibilizado com os crimes cometidos, principalmente pois os crimes ainda estão em andamento.

Moscou negou todas as acusações de crimes de guerra desde o início do conflito, que já passa de um ano de duração.

