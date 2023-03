Montagem iG / Imagens: reprodução / TV Globo Menina de 12 anos foi aliciada por dois anos pelo sequestrador, antes de ser levada do Rio de Janeiro ao Maranhão

Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, suspeito de manter uma menina, de 12 anos, em cárcere privado no Maranhão após aliciar a menor no Rio de Janeiro, foi sulto pela Justiça do Maranhão nesta quinta-feira (16).

Noronha teve a liberdade provisória decretada após a audiência de custódia. No entanto, ele será monitorado por uma tornozeleira eletrônica, segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap).

O açougueiro é acusado de aliciar a adolescente em conversas pela internet há dois anos cerca de dois anos, desde quando ela tinha apenas 10 anos, e levou a menina do Rio de Janeiro até São Luís em um carro de corridas por aplicativo. A polícia investiga, também, a possibilidade de a corrida ter sido combinada previamente ou contratada por aplicativo de transporte individual.



Após ser encontrada pela polícia, no dia 14 de março, a menina desembarcou no Aeroporto do Galeão no final da tarde desta quinta-feira (16). Ela estava acompanhada da irmã.

