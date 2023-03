Reprodução: instagram - 01/07/2022 Jair Renan e o pai, Jair Bolsonaro

O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro , foi nomeado para um cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC) , entretando, sem a necessidade de trabalhar em Brasília.

Ele foi alocado para atuar no escritório de apoio do parlamentar na cidade catarinense de Balneário Camboriú .

Jair Renan , de 25 anos, terá a função de assessor parlamentar e receberá uma remuneração bruta de R$ 9,5 mil. Ele se autodefine como estudante de direito e influenciador digital e 'gamer' de tecnologia de negócios.

Anteriormente, Jair Renan morava com a mãe em uma mansão no Lago Sul, região nobre de Brasília. A mudança para Santa Catarina foi anunciada em fevereiro por um amigo do filho do ex-presidente.

Durante o mandato do pai, Jair Renan foi investigado pela Polícia Federal por suspeitas de tráfico de influência, mas o inquérito foi encerrado em agosto sem encontrar indícios de crime.

Jorge Seif é um dos principais aliados de Bolsonaro hoje no Senado e foi secretário nacional de Pesca durante a gestão do ex-presidente.

Ele também foi alvo de críticas por uma viagem junto a integrantes do antigo governo de Bolsonaro a Dubai , mas afirmou que o objetivo era promover o turismo no Brasil.

Além disso, a mulher de Seif também foi empossada a cargo público comissionado como secretária-adjunta de Turismo em Santa Catarina pelo próprio governador Jorginho Mello -- também aliado de Bolsonaro.



Catiane Seif foi empossada como secretária-adjunta de Turismo , segunda na hierarquia de comandado, depois do secretário Evandro Neiva .



