Montagem iG / Imagens reprodução / Observatório Heller & Jung - 28.11.2022 Passagem de meteoro foi registrada na madrugada desta segunda-feira (28) no céu do RS

Na madrugada desta segunda-feira (28), foi registrada a passagem de um meteoro sobre o Rio Grande do Sul . O momento foi flagrado pelo Observatório Heller & Jung, de Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre .

De acordo com o observatório, este é o maior meteoro bólido registrado desde outubro de 2020.

O fenômeno ingressou na atmosfera de Erechim, na Região Norte, a uma altitude de 124,8 km, com duração de 18 segundos. Ele foi classificado como parte da chuva "November eta Virginids".

A magnitude — que mede o brilho de um meteoro a partir de um observador na terra — foi de -12. Isto porque, quando menor o valor, mais brilhante o objeto parece. A escala pode variar entre -27 e +30.

O Sol, por exemplo, tem -27 de magnitude, já que é o objeto mais brilhante do céu.

Veja o vídeo:

Um meteoro considerado “Super Bólido" explodiu sobre Erechim (RS), às 3h48 desta segunda (28). Integrante da “November eta Virginis", este é o maior meteoro da categoria registrado pelo Observatório Heller & Jung desde outubro de 2020. pic.twitter.com/vGFGEDPKCr — Narley Resende (@NarleyResende) November 28, 2022

Nas imagens, é possível ver um grande clarão piscando no céu , que rapidamente se ilumina. Depois, outros quatro pequenos clarões são registrados na mesma região.

Meteoro bólido

Dependendo da intensidade e comportamento do meteoro, ele pode ser classificado como um fireball (bola de fogo) ou um bólido .

A primeira denominação é usada para aqueles que, como o próprio nome indica, são esferas grandes e brilhantes. Já o segundo, que é o caso do registrado nesta madrugada, também é muito luminoso, mas deixa uma trilha duradoura após a passagem, explodindo no final, como é possível observar na gravação realizada pelo observatório.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.