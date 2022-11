Pixabay Meteoros podem ser vistos de qualquer lugar do céu

O céu estará mais bonito e animado na noite desta sexta-feira (4), quando ocorrerá o pico da chuva de meteoros Táuridas do Sul . O fenômeno poderá ser visto de qualquer parte do Brasil.

Para observar o fenômeno, não é preciso o uso de nenhum equipamento astronômico, como um binóculo ou uma luneta. Na realidade, ele só pode ser visto a olho nu, uma vez que os meteoros passam muito rápidos e são dispersos entre si. A chuva é pouco intensa, com até dez estrelas cadentes por hora, mas costuma gerar meteoros maiores e coloridos, que podem exibir tons avermelhados, alaranjados e amarelados.

O espetáculo celeste deve começar por volta das 20h, a leste, quando nasce a constelação de Touro, e se estende por toda a madrugada. O melhor horário para observação é por volta da meia-noite, quando o radiante estiver mais alto no céu e a Lua já estiver mais baixa.

A constelação de Touro é o chamado radiante da chuva, termo em astronomia para se referir ao ponto no céu da onde os meteoros parecem se originar, aos olhos do observador. Os raios luminosos, no entanto, poderão ser vistos de qualquer lugar do céu.

Uma dica valiosa é deitar no chão ou em uma cadeira reclinável, de modo a obter o maior campo de visão possível. Outra dica é se deslocar para um lugar afastado das luzes da cidade, como um sítio ou uma chácara. Qualquer luminosidade, até mesmo a da Lua, pode ofuscar o brilho dos meteoros mais tênues.

A Táuridas do Sul ocorre todos os anos nesta época do ano, quando a Terra atravessa uma trilha de rastros deixados no espaço pelo cometa Encke. O fenômeno se estenderá até o dia 25 deste mês, cada vez menos intensa.

