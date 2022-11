Reprodução/Twitter Lula e Geraldo Alckmin comemoram a vitória do Brasil

Nesta segunda-feira (28), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou o jogo Brasil e Suíça, pela segunda rodada da Copa do Mundo , no Centro Cultural Banco do Brasil ( CCBB ). O petista assistiu a partida ao lado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e os dois comemoraram a vitória da seleção.



"Bom dia. Hoje tem Brasil! Acompanho o jogo em Brasília, onde hoje tenho reunião com Geraldo Alckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos", escreveu Lula em seu perfil no Twitter.

Alckmin também postou uma foto acompanhando a partida da seleção brasileira. Ele utilizou meias verdes e amarelas e contou que foi sua esposa, Lu Alckmin, que escolheu a peça. “Pausa aqui para torcer pela nossa seleção com as meias que a Lu Alckmin colocou na mala", escreveu.

Lula e Alckmin estão trabalhando no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, junto com a equipe de transição. A função do grupo é buscar informações do governo federal para adotar as políticas públicas prometidas pelo petista durante a campanha eleitoral.

Lula e a estreia da Copa do Mundo

Lula assistiu ao primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo na última quinta (24) em sua residência, na cidade de São Paulo. O petista, que se recuperava de um procedimento hospitalar que retirou placas branca na laringe, postou uma mensagem pedindo aos eleitores para torcerem pelo Brasil.

"Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", postou o presidente eleito na ocasião.

Brasil vence a Suíça

Na estreia, a seleção brasileira derrotou a Sérvia por dois a zero, com gols de Rirchalyson. A Suíça derrotou Camarões por um a zero e chegou para enfrentar o Brasil com a chance de liderar o grupo G.

O Brasil entrou em campo como favorito, mas enfrentou dificuldades para criar chances de gols. Apesar da solidez defensiva dos suíços, Casemiro acertou um grande chute aos 83 minutos e definiu vitória da seleção por um a zero.

A equipe comandada por Tite se classificou para as oitavas e agora jogará contra Camarões para garantir o primeiro lugar do grupo. A partida ocorrerá na próxima quinta (1°), às 16h.

